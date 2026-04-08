Prozess gegen Kryptoqueen-Ehemann: Der Vorwurf lautet Geldwäsche

Der Prozess startet am 22. September, wie der Sprecher des Landgerichts Darmstadt auf Nachfrage bestätigt. Björn S. soll 2017 mit Geldern aus dem OneCoin-Betrug eine vornehme Villa in Bad Homburg für mehr als sieben Millionen Euro gekauft haben. Die Summe soll eine Firma aus dem OneCoin-Umfeld in Hongkong überwiesen haben. Wie berichtet, hatte einer der Quandt-Söhne aus der BMW-Eigentümerfamilie die Villa einst bauen lassen. Björn S. soll dort einige Zeit zusammen mit der Tochter von ihm und Ignatova gewohnt haben (Kontext berichtete).
Rujas Bruder macht sich wichtig
Konstantin Ignatov, der jüngere Bruder der Kryptoqueen, saß 2019 in New York im Gefängnis Metropolitan Correctional Center MCC. Zur selben Zeit wie der berühmt-berüchtigte Jeffrey Epstein. Wie Kontext berichtete, findet sich deshalb auch Ignatovs Name mehrmals in den Epstein-Files. Kontext gegenüber hatte Ignatov erklärt, er habe "nie was mit Epstein zu tun" gehabt und er wolle "in keinster Weise mit diesem unglaublich widerwärtigen Fall in Verbindung gebracht werden". Nun hat er es sich anders überlegt und auf seinem YouTube-Kanal "Konstantin Ignatov kontra" ein Video veröffentlicht: "Warum ich in den Epstein-Files vorkomme: Fünf schockierende Geschichten aus dem Gefängnis." Laut übersetztem Transskript erzählt Ignatov in dem in bulgarisch veröffentlichten Video, im Sommer 2019 sei im Fernsehen eine Sondersendung über Epsteins Verhaftung gelaufen. "Ich hatte bis dahin noch nie von ihm gehört, aber man sprach von ihm als Finanzier. Dann begannen auch die Anschuldigungen: Handel mit Minderjährigen, Ausbeutung, ein Netzwerk, das bis in die höchsten Kreise der Welt reicht", erzählt Ignatov. Für ihn sei Epstein damals ein weiterer hochrangiger Häftling gewesen. Einige Tage später aber sei er zu seinem Anwalt gebracht worden und sah in dem Besprechungsraum Epstein: "Er saß mit seinen Anwälten da (…). Selten habe ich jemanden im Gefängnis gesehen, der so selbstzufrieden aussah." In den nächsten Wochen sei er ihm mehrmals begegnet. Ignatovs Fazit: "Er bewegte sich wie jemand, der glaubt, unantastbar zu sein." Das war Epstein nicht. Er wurde am 10. August 2019 leblos in seiner Zelle gefunden. (him)
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@Mara Es gibt keinen "Umgang" mit einer Droge! Das junge "Suchtgedächtnis" ist finanziell extrem lukrativ für die Zukunft, wenn man es nur früh genug prägen kann! Wenn sie nicht wissen was ein Suchtgedächtnis ist, machen sie sich...
Ein eher schlechter Vergleich, denn wenn man Kinder und Jugendliche in die Sümpfe der sog. sozialen Medien schickt ist das eher damit vergleichbar als wenn man diese ohne Führerschein* Auto fahren lässt. Die Gabe der Selbstreflektion diesbezüglich bei...
Wenn ich eine böse Karikatur des heutigen Stadtbildes zeichnen (oder besser als Animations-Kurzfilm "drehen") wollte, käme das hier heraus: zwei Meter hohe Wischwanzen (Marketingsprech: "Smart"phones) gleiten hektisch die Bürgersteige...
@Christoph falscher Ansatz. Die Teilnahme am Verkehr haben alle gelernt, auch die die noch kein Führerschein haben oder noch keinen machen können/wollen. Rauchen und Glücksspiel wird ja, gerade da, reglementiert. Aber verbote finde ich an der Stelle...
Gute Sache, danke für den Bericht!