Prozess gegen Kryptoqueen-Ehemann: Der Vorwurf lautet Geldwäsche

Björn S. hat Ignatova vermutlich während des Studiums an der Universität Konstanz kennengelernt. Ende 2010 heirateten die beiden, S. wurde Rechtsanwalt und konnte so seine Frau bei den Kaufverträgen für eine insolvente Gießerei in Waltenhofen im Allgäu beraten. Er hat die Verträge auch mitunterzeichnet. Ignatova war im Frühjahr 2016 im Zusammenhang mit dem Niedergang der Gießerei wegen Betrug und Insolvenzverschleppung zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten und 18.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Bereits 2014 hatte sie mit ihrem Geschäftspartner Sebastian Greenwood OneCoin ins Leben gerufen. Mit der angeblichen Kryptowährung zogen sie und ihre Helfer Menschen sehr viel Geld aus der Tasche. Als der milliardenschwere Betrug aufzufliegen drohte, verschwand Ignatova. Seit dem 25. Oktober 2017 fehlt jede Spur von ihr, etliche Strafverfolgungsbehörden suchen sie. Seit 2022 steht sie auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher des FBI. Mit einer Belohnung von fünf Millionen Dollar lockt das FBI bislang vergebens, um Hinweise auf den Verbleib der Kryptoqueen zu bekommen.

Björn S. begleitete seine Frau Ruja Ignatova trotz ihrer Affären bei zahlreichen festlichen Gelegenheiten und auch Werbeveranstaltungen für OneCoin. Er saß mit am Tisch, als Ignatova 2014 in Sofia zur "Business-Woman of the Year" gekürt wurde und er war bei einem großen OneCoin-Werbe-Event im Macau 2016 dabei. Auch feierte er Ignatovas Geburtstage mit.

Kein kurzer Prozess: 21 Verhandlungstage angesetzt

Beim Prozess in Darmstadt ab kommenden September wird sich herausstellen, wie S. Beziehung zu Ignatova war und ob die beiden noch verheiratet sind. Spannend dürfte zudem werden, wie viel er über die OneCoin-Geschäfte wusste und wann er zuletzt Kontakt zu Ignatova hatte.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt begann erst Mitte 2021 gegen Björn S. zu ermitteln. Nach Hausdurchsuchungen am 26. Januar 2022 in Wohn- und Geschäftshäusern verlor S. seine Anstellung in einer renommierten internationalen Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt. Damals hatte die Staatsanwaltschaft auch Wertgegenstände im Wert von 60.000 Euro und eine Menge Datenspeicher sichergestellt. Auf die Villa hat sie "eine Sicherungshypothek zu Gunsten des Landes Hessen in das Grundbuch eintragen lassen", wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Damit kann Björn S. das Haus nicht verkaufen.

Nach langem Hin und Her auch um die Zuständigkeit hat das Landgericht Darmstadt schließlich die Anklage gegen Björn S. zugelassen und nun auch die Verhandlungstermine mitgeteilt. Die neunte große Strafkammer des Landgerichts habe 21 Verhandlungstage bis zum 23. Februar 2027 angesetzt, so der Sprecher des Gerichts. Die Kammer wird mit drei Berufs- und zwei Laienrichtern besetzt sein.