Bierkulturstadt Ehingen: Hopfen und Malz verloren

Das ist gut zu wissen, weil die Spielplätze, die "Aufenthaltsflächen" genannt werden, als Lernstationen für Groß und Klein gedacht sind. Einer davon liegt in den Öhmdwiesen hinter der Berg-Brauerei, die einen Ruf wie Donnerhall hat. Am Rand des Spielplatzes steht eine Stele, die über das Reinheitsgebot informiert. Es sei heute so wichtig wie vor 500 Jahren, lehrt sie, weil wir uns geradezu nach "ehrlichen Zutaten" sehnten. Die Botschaft verweilt etwas verloren in der Gegend wie die spargelähnliche Ansammlung von Holzstangen, die grüne Hopfendoldenköpfe in die Höhe strecken, wie die Sitzgelegenheiten im Hopfenlook, wie das Holzpferd, das mit viel Phantasie als Bierkutschengaul durchgehen könnte.

Alles vom Feinsten. Aber wozu soll das gut sein? Das hat sich auch Leserin Gabi P. gefragt, als sie Kontext um einen Besuch im "Donau-Absurdistan" bat. Sie würde gerne zeigen, wie ein "reaktionäres Gesellschaftsbild" aussieht und was sich "Spatzenbierhirne" mit dem "Spazbierweg" ausgedacht haben. Kinder und Mütter ab auf den "Schenkenspielplatz", Männer und ihre Buddies an den Tresen der Big Five. Und das alles im Jahr 2026, am sogenannten Vatertag, dem traditionellen "Sauftag". Ein erster Rundgang bestätigt ihre Beobachtung, dass die Hopfendoldensitze von Weitem aussehen wie Handgranaten. Frau P. ist Lehrerin, Grüne und Umweltschützerin. Ihr Name ist hier abgekürzt, weil in Ehingen die Wege der Vergeltung kurz und die Erinnerungen lange sind.

Ihr Anliegen trägt Kontext weiter an eine nahestehende Partei, die im Gesundheitsministerium das Sagen hat. Was der neue Chef Oliver Hildenbrand (Grüne) davon halte, wenn sein Haus Alkoholprävention für Jugendliche empfehle und vor Alkoholsucht warne, lautet die Frage, und in Ehingen Bier-Spielplätze staatlich gefördert werden? Die Antwort ist so lahm wie lehrreich: Man gehe nicht davon aus, teilt ein Sprecher mit, dass die Stadt Ehingen mit den Kinderspielplätzen den Konsum von Alkohol "niederschwellig anpreisen" möchte. Der Rest sei Sache des Wirtschaftsministeriums und der Stadt Ehingen. So geht Grün-schwarz reloaded im Kleinen.

Da loben wir uns die "Südwest Presse". Unter der Überschrift "Fatal für die Außenwirkung" kommentiert Lokalleiter Martin Tröster, die Stadt könne sich jedes Programm zur Suchtprävention schenken, wenn sie auf ihren Spielplätzen Kinder auf ein Bier einlädt. Das ist mutig in Ehingen und nicht nur dort, wo Hopfen und Malz verloren sind, wenn das Bier zur Identität wird.



Transparenzhinweis: Der Vater des Autors war Bierbuchhalter in einer oberschwäbischen Brauerei (Waldburg Bräu).