Bierkulturstadt Ehingen: Hopfen und Malz verloren

Während Oberbürgermeister Alexander Baumann (CDU) redet, kreisen die Störche über dem Ehinger Groggensee, einem künstlich angelegten Teich zwischen Bahnhof und Altstadt. Eigentlich ist es kein Ort zum Träumen: zu viel Stein, zu wenig Grün. Aber man ist geneigt, dem Gedanken nachzuhängen, ob es vielleicht einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Klapperstorch, der die Babys bringt, und den Ausführungen des Redners in der Lederjacke.
Es sind viele Kinder da, die auf neuen Spielgeräten herumklettern. Besonders beliebt ist ein kneipenähnliches Holzhaus mit Rutsche. Auf einer Seite steht "Schenke", auf der anderen "Kehret aber au no ei", was dazu ermahnt, die heimische Gastronomie zu unterstützen. Auf einer kleinen Bühne 50 Meter daneben spricht der Oberbürgermeister über Bier. Die Blumen auf den Tischen stecken in Bierflaschen.
Baumann eröffnet feierlich einen Weg, der nicht mehr "Bierwanderweg", sondern – im Ernst – "Spazbierweg" heißen soll. Damit würden sich Spazieren und Trinken in einem Wort vereinen und darin würde die "Identität der Stadt" noch besser widergespiegelt, sagt der Schultes und setzt noch einen drauf. Der neue Weg sei auch ein "Bekenntnis" zu Heimat und Haltung.
Der Erfinder des Zungenbrechers ist der Ulmer Werber Jens Burkert, dessen Agentur auf den Namen "Ideenreich" hört. Für ihn ist Bier ein Oberbegriff für Geselligkeit, für Familien, die auch alkoholfrei unterwegs sein können und den Schluckspechten den Platz wegnehmen. Er zuckt zusammen, wenn wieder einmal ein Lalülala-Notarzt vorbeifährt, Richtung Mundingen zum Beispiel, wo momentan die Massenbesäufnisse stattfinden. Dort treffen sich Hunderte von jungen Leuten, die sich sternmarsch- und bollerwagenmäßig auf das dortige Waldfest zubewegen. In diesem Augenblick würde Burkert gerne das Bier in Wein verwandeln, weil damit gepflegter umgegangen wird. Es ist Christi Himmelfahrt, Vatertag, Auszeit für die Wirklichkeit. Einmal im Jahr wird am Groggensee auch die Fasnet in Gestalt eines Krokodils aus dem Wasser geholt.
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Haben sich die Verantwortlichen der kommunalen Wohnungsgesellschaft Freiburger Stadtbau (FSB) nicht sogar strafbar gemacht, wenn sie die bezahlbaren Mietwohnungen, die ihnen anvertraut sind, in Eigentum umwandeln und die Mieter daraus vertreiben lassen?...
Genau. Dieses Irrlichtern von Politikern bei der Totalüberwachung muss aufhören. Wenn jemand überwacht werden muss, dann nicht Bürger, sondern Politiker mit Ämtern.
Was hat eigentlich der heutige Staat Brasilien mit Dinosauriern zu tun, die vor 100 Millionen Jahren in der Gegend lebten ? Zumal 99,2 Prozent der heute in Brasilien lebenden Menschen Nachfahren sind von Menschen, die in den letzten 500 Jahren als...
Danke für die MItteilung, wer der beiden Held:innen auf dem Foto wo zu finden ist!
Ich will eine derartige tiefgreifende Übergriffigkeit grundsätzlich nicht, Teile davon, die wenn es sie überhaupt braucht, sollte es ausschließlich in europäischem Rahmen geben, niemals aus den USA und schon gar nicht Palantir von Herrn...