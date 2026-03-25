Eisenbahn und Erotik: Immer Ärger mit der Nackten

Ein solches Objekt sei Walter zufolge "unanziehbar, aber unendlich anziehend" und "paradigmatisches Exponat eines imaginären Museums des Scheiterns". Laut der Beschwerde führenden Passantin seien auch die beiden im Schaufenster zu sehenden Höschen "nicht gerade der Hit, aber Wäsche stellt ja auch die Galeria Kaufhof" aus.

Walter beschäftigte sich gerne mit genreübergreifende Crossovern, unterrichtete an Universitäten in Deutschland und Japan, konnte erklären, warum die Ornamente auf Nietzsches Tapete hervorragend zu seiner Lehre von der ewigen Wiederkunft passten und gewann 2013 den Friedlieb-Ferdinand-Runge-Preis für unkonventionelle Kunstvermittlung. Sein wortkarger Vater sabotierte im Ersten Weltkrieg Züge der Russen, später erbaute er Modelleisenbahnen vor idyllischen Kulissen, um darin katastrophale Unfälle zu inszenieren und aus der Vogelperspektive zu fotografieren.

Walter junior war ungemein fasziniert von Wolfgang Freys 180 Quadratmeter großem Stadtmodell von Stuttgart, das das Herzstück der Miniaturwelten bildet: Frey baute das Areal rund um den Hauptbahnhof nach – so wie es aussah, bevor es durch die S-21-Bauarbeiten verwüstet wurde. Da auf der Anlage 1.500 Züge getreu der historischen Fahrpläne aus den 90er-Jahren verkehren, dürfte es sich um die komplexeste Modelleisenbahn handeln, die je von einer Einzelperson geschaffen wurde. In einer Mischung aus Ehrfurcht und Befremden beschrieb Walter die Akribie und Rigorosität, mit der Frey vorging, um die Realität nachzubilden, als "die vollkommene Identität von Autonomie und Fremdbestimmung, von Herr und Knecht, von Produzent und Rezipient".

Bei der Ausstellung "Züge Züge" war vor über drei Jahrzehnten auch ein Werk von Harry Walter zu sehen, die zwei Plakate im Schaufenster sollen an die damalige Kontroverse erinnern. Grunow spricht von einem künstlerischen Zitat, würde sich wünschen, dass die Darstellungen unverändert hängen bleiben können, damit sich Interessierte ein authentisches Bild machen können, was genau damals die Gemüter erhitzt hat. Die kommenden Wochen werden nun zeigen, ob so etwas im sauberen Stuttgart von der Kunstfreiheit gedeckt ist.