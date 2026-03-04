Jugendliche und Landtagswahl: Mäßiges Interesse

Eher zufällig schauen zwei Jungen mit ihren Rollern vorbei: Carlo, 12 Jahre, und Milas, 11. Moritz Jost, der fürs Jugendhaus arbeitet, überredet sie, auch an die Wahlurne zu treten. Zuvor geht er mit ihnen die Plakate zu den Parteien durch, die an die Wand geklebt wurden und stichpunktartig die Inhalte und Spitzenkandidat:innen vorstellen: Die Grüne stehen für Klimaschutz, die CDU setze sich für Konservative ein, die SPD für Soziales. "Ja, was soll ich dazu sagen …", stockt Jost beim Plakat der AfD. "Die braucht's nicht", sagt der 12-jährige Carlos verschmitzt. Jedenfalls sei die Partei sehr konservativ und gegen Migration, fährt Jost schließlich fort. Die Linke dagegen sei sehr sozial engagiert, und dafür, dass Ausländer nicht gehen müssen.

Dann geht's für die beiden nacheinander in die Wahlkabine. Anders als bei der richtigen Landtagswahl gibt es nur eine Stimme. Milas erzählt danach, er habe seine den Grünen gegeben. Beim Wahl-O-Mat sei die Partei rausgekommen. Die Fragen habe er zwar nicht alle verstanden, aber "meine Mama hat mir geholfen", erzählt der 11-Jährige. Danach interessieren sich die beiden nur noch für die X-Box.

Auf der Couch vor dem Billardtisch sitzen zwei etwas ältere Jungs und schauen aufs Handy. Efstratios, Spitzname Strato, und Alessio, beide 15. Letzterer ist Schüler der Eichendorff-Gemeinschaftsschule und leistet hier Sozialstunden ab – "Ich habe einem Typ eine Schelle gegeben" – und hat nur widerwillig bei der Haus-Wahl mitgemacht. "Mich interessiert Politik nicht so", sagt er. Er beschäftige sich lieber mit Autos. Und ohnehin will er irgendwann nach Italien auswandern. "Die Leute hier sind mir zu kalt, zu wenig herzlich." Strato ist Schüler am Gottlieb-Daimler-Gymnasium und Jugendrat. Für Politik interessiere er sich schon eher. "Das Schulsystem ist ein bisschen veraltet", meint er etwa. Viele Jobs würde ohnehin in Zukunft die KI übernehmen, dahingehend sollte der Unterricht angepasst werden. Welche Positionen die Parteien grob haben, wüssten sie schon, sagen die beiden. Am Ende zählt aber mehr das Bauchgefühl. Sie lesen keine Zeitung und schauen keine Nachrichten, auch in sozialen Netzwerken würde der Algorithmus ihnen keine politischen Inhalte in den Feed spülen – stattdessen eben Autos oder Sport. Infos über Politik bekämen beide eher über die Schule.