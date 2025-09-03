Fingerglied abgebissen: Der Eindringling

Aber was für ein Tier kommt dafür in Frage, einen Menschen in seiner Wohnung anzugreifen? S. lebt im Heusteigviertel im Süden der Stuttgarter Innenstadt, Wildtierattacken sind hier höchst unüblich. "Im Garten haben wir schon mal einen Fuchs gesehen", berichtet sie, "aber die klettern nicht auf Bäume." Vor 45 Jahren hat die Galeristin ihre Wohnung im Dachgeschoss gekauft – "als normale Leute so was noch bezahlen konnten" –, hier drei Kinder großgezogen, es ist ein pittoresker Altbau, entstanden um 1900. Im Garten steht eine ebenso alte Kiefer, die noch ein kleines Stück höher gewachsen ist als das Haus und mit einem Ast über das Dach ragt. Von dort aus ist es ein Leichtes, auf den Balkon zur Wohnung zu kommen. Die Tür stand, wie meistens im Sommer, über Nacht offen.

Waschbär unter Tatverdacht

S. beschreibt, dass sie sich am Tag vor dem Vorfall viel Zeit dafür genommen hat, eine ordentliche Tomatensauce anzusetzen: also zehn Kilo frische Tomaten einkochen und Unmengen an Knoblauch klein hacken. Nach ihrem Tag in der Küche versichert sie, sich die Hände gründlich gewaschen zu haben – aber sie glaubt, sie könnten trotzdem noch lecker gerochen haben. Vielleicht, spekuliert S., kam das Tier, während sie schlief, hat die Hand abgeleckt, womöglich habe sie im Schlaf eine Bewegung gemacht, um das Tier zu verscheuchen und dann kam es zu dem Biss?

Um den Kreis der Tatverdächtigen einzugrenzen, hat S. beim städtischen Wildtierbeauftragten Rat gesucht. Der sei, wie S. das Gespräch wiedergibt, weniger verwundert als die Ärzte gewesen – und habe vermutet, dass es wahrscheinlich ein Waschbär war. Denn die sind geübte Kletterer, verlieren auch in Großstädten zunehmend ihre Scheu. Und vor allem haben sie genug Bisskraft, um problemlos einen menschlichen Fingerknochen zu brechen.

Waschbären sehen recht possierlich aus – ihr Gebiss ist es nicht. Angriffe auf Menschen sind extrem selten, aber vereinzelt dokumentiert. Lokalmedien berichteten im August 2023 von einer Seniorin aus Kassel, die sich nicht mehr in ihren Garten traut, seit sie dort beim Lesen auf einer Liege von einem Waschbären in ihr Bein gebissen wurde. Solche Angriffe aus heiterem Himmel sind eine Rarität, üblicherweise neigen die Tiere bei der Konfrontation mit Menschen zur Flucht oder greifen nur an, wenn sie bedroht werden. Zu denken gibt allerdings ein jüngerer Fall aus New Jersey in den USA: Dort kam es im April dieses Jahres an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu Vorfällen, bei denen ein sehr aggressiver Waschbär erst einen Hund, dann einen Spaziergänger anfiel. Wie sich herausstellte, war das Tier an Tollwut erkrankt.

Für Deutschland ist diese Gefahr bislang als gering einzuschätzen: Nach Angaben des RKI ist die Republik seit 2008 tollwutfrei, das letzte Mal, dass bei einem Waschbären in Baden-Württemberg Tollwut festgestellt wurde, war 1976. Doch auch ohne akutes Infektionsrisiko könnte es sich lohnen, die Spezies im Blick zu behalten, sagt der Jäger Blasius Marx. Neben Privatleuten zählt auch die Stadt Stuttgart zu seinen Kund:innen. Die Waschbärenpopulation in der Region, sagt Marx, habe sich, seit er angefangen hat, vervielfacht. Das war 2018, und seitdem hat sich einiges verändert.

Gelupfte Dachschindel

Etwa beim Verhalten der Waschbären: Eigentlich kommen sie aus Nordamerika, waren in Europa nicht heimisch und wurden 1927 für die Pelzzucht nach Deutschland eingeführt. Seit ein Forstmeister vier von ihnen am hessischen Edersee ausgesetzt hat, verbreiten sie sich rasant, der WWF schätzt den Bestand der invasiven Allesfresser in Deutschland inzwischen auf 1,5 Millionen Tiere. Zunächst eher im ländlichen Raum und Waldgebieten angesiedelt, verbreiten sie sich zunehmend auch in Städten. Der Waschbär gilt als extrem anpassungsfähig, nistet sich auf Dachböden ein und hat hierzulande kaum natürlichen Feinde (Luchs und Wolf, bei jüngeren Tieren auch Adler, Fuchs und Uhu).