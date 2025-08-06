Ökoakustik: Signale aus der Pflanzenwelt

Wie klingt eigentlich ein Baum? Wie hört sich Erde an oder ein Teich? Ausgestattet mit Kontaktmikrofonen, Sensormikrofonen, Geofonen (Erdsensoren) und Hydrofonen (Wassermikrofonen), zieht ein kleiner Trupp während des Neue-Musik-Festivals "Der Sommer in Stuttgart" in den Wald. Die Komponistin Kirsten Reese will die Klänge des Waldes zu einem musikalischen Werk mit Instrumentalensemble verarbeiten, das auf dem nächsten Eclat-Festival im kommenden Jahr uraufgeführt werden soll. Sie arbeitet dabei auch mit der Ökoakustikerin Sandra Müller von der Universität Freiburg zusammen.
Wie klingt der Wald so unter die Lupe genommen? Auf den ersten Blick ist das Ergebnis wenig überraschend: Am deutlichsten treten Vogelstimmen hervor, der Wind rauscht in den Bäumen, Regentropfen fallen auf die Blätter. Selbst in der abgelegenen Mähderklinge zwischen den Stuttgarter Stadtteilen Botnang und Feuerbach sind daneben auch Autos, Propeller- und Düsenflugzeuge zu hören. Dazu kommt, was ohne die Technik nicht wahrnehmbar wäre: das Krabbeln von Käfern, Töne, die diese von sich geben, Erdbewegungen und bei verringerter Abspielgeschwindigkeit auch Fledermäuse.
Die Ökoakustik versucht, aus solchen Aufnahmen Erkenntnisse über den Zustand der Wälder zu gewinnen. Im längerfristigen Vergleich kann etwa die Intensität des Vogelgesangs abnehmen, was wiederum auf Insektensterben oder Klimawandel zurückzuführen ist. Erkennbar ist aber auch, dass im Wald alles mit allem vernetzt ist. Vögel markieren durch den Gesang ihr Revier, um Nahrungskonkurrenz zu vermeiden. Tiere und Pflanzen reagieren auf Wetterumschwünge oder Gefahren.
Letzte Kommentare:
Hallo Werner, beim Vorlesen von Gegendertem mit seinen Sternchen, Doppelpunkten etc. sehe ich ebenfalls Probleme, weniger beim Schreiben. Um beim Schreiben dem Gendern ein Schnippchen zu schlagen, könnten wir zu einer Art 'Lautschrift' greifen,...
Also für dich hört sich "Hallo Frau...", "Hallo Herr...", "Sehr geehrte Damen und Herren..." idiotisch an; genau das ist Gendern. Niemand schreibt dir vor wie du Leute anredest. Mir persönlich zum Beispiel ist es scheißegal...
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden: Geschlechtergerechte Sprache ist weder in Behörden noch in Schulen verpflichtend, und das fordert meines Wissens auch niemand.
So sehr ich als Vater, unter anderem auch von zwei Töchtern, für die Gleichberechtigung bin, muss ich doch sagen, dass ich das Gendern idiotisch finde. Wie soll ich Doppelpunkte, Sternchen und so einen Quatsch aussprechen? Wenn ich etwas gegendertes...
"Natürliche Aufeinanderbezogenheit von Mann und Frau". Ob Mann Weimer bzw. Obmann Weimer bzw. Ober-Mann Weimer damit wohl meint, der Mann habe 'natürlicherweise' immer oben zu liegen?