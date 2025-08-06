Ökoakustik: Signale aus der Pflanzenwelt

Letztere sind in großer Zahl im Boden enthalten, und genau dafür interessiert sich die slowenische Künstlerin Saša Spačal. Der Boden, auf dem wir achtlos herumtrampeln, bestehe zu mehr als 50 Prozent aus Lebewesen, sagt sie, und nur zum kleineren Teil aus anorganischer Materie. Die These Charles Darwins vom Überleben des Stärkeren hält sie für unzutreffend. Viel eher beruhe das Leben auf symbiotischen Wechselbeziehungen, und eben die untersucht sie in einem Langzeitprojekt.

Es geht um eine Symbiose von Rotklee mit dem Bakterium Rhizobium trifolii, das den für Pflanzen wichtigen Nährstoff Stickstoff produziert. Stickstoffdünger zerstört jedoch diese Symbiose. Dies will Spačal spürbar machen, indem sie den PH-Wert des Bodens misst, der sich bei Zugabe von Dünger verändert. Die so gewonnenen Daten übersetzt sie in Klänge, die den Soundtrack einer vierstündigen Videoarbeit bilden. Die Künstlerin möchte dazu einladen, sich auf die sehr langsamen Prozesse der Pflanzenwelt einzulassen. Sonifikation nennt die Komponistin Kirsten Reese das Verfahren, Klänge aus Daten zu generieren.

Denn Pflanzen selbst erzeugen normalerweise keinen Schall. Eine Ausnahme sind Bäume, die unter Hitzestress leiden. Wenn die Blätter mehr Wasser verdunsten, als die Wurzeln nachliefern, bilden sich in den Kapillaren Luftbläschen, die knackende Geräusche von sich geben. Man spricht auch von einer Embolie. Mit zunehmender Trockenheit wird der Rhythmus schneller. Dies erinnert die spanische Künstlerin Paula Bruna an das Händeklatschen in der Soleá, einer Form des Flamenco.