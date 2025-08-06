Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 749
Gesellschaft

Ökoakustik

Signale aus der Pflanzenwelt

Ökoakustik: Signale aus der Pflanzenwelt
|

Datum:

Ob Pflanzen Gefühle haben und kommunizieren: Das ist eine heißumstrittene Frage. Eine Kombination künstlerischer und wissenschaftlicher Vorgehensweisen kann helfen, der Antwort näherzukommen. Vor allem aber kommt es aufs Zuhören an.

In der Mähderklinge bei Stuttgart lauscht sie den Tönen aus der Erde. Mehr vom Tag im Wald mit Klick auf den Pfeil. Fotos: Julian Rettig
In der Mähderklinge bei Stuttgart lauscht sie den Tönen aus der Erde. Mehr vom Tag im Wald mit Klick auf den Pfeil. Fotos: Julian Rettig
Ein Sensor im Boden fördert die Töne zutage.
Ein Sensor im Boden fördert die Töne zutage.
Ein Mikrofon steht auf dem Boden, ...
Ein Mikrofon steht auf dem Boden, ...
... ein anderes im Wasser. Das Rühren mit dem Stöckchen macht richtig Lärm.
... ein anderes im Wasser. Das Rühren mit dem Stöckchen macht richtig Lärm.
Was zu hören war, halten die Exkursionsteilnehmer:innen in Fragebögen fest.
Was zu hören war, halten die Exkursionsteilnehmer:innen in Fragebögen fest.
Zurück Weiter

Wie klingt eigentlich ein Baum? Wie hört sich Erde an oder ein Teich? Ausgestattet mit Kontaktmikrofonen, Sensormikrofonen, Geofonen (Erdsensoren) und Hydrofonen (Wassermikrofonen), zieht ein kleiner Trupp während des Neue-Musik-Festivals "Der Sommer in Stuttgart" in den Wald. Die Komponistin Kirsten Reese will die Klänge des Waldes zu einem musikalischen Werk mit Instrumentalensemble verarbeiten, das auf dem nächsten Eclat-Festival im kommenden Jahr uraufgeführt werden soll. Sie arbeitet dabei auch mit der Ökoakustikerin Sandra Müller von der Universität Freiburg zusammen.

Kirsten Reese (rechts) mit Sandra Müller. Foto: Julian Rettig

Kirsten Reese (rechts) mit Sandra Müller. Foto: Julian Rettig

Wie klingt der Wald so unter die Lupe genommen? Auf den ersten Blick ist das Ergebnis wenig überraschend: Am deutlichsten treten Vogelstimmen hervor, der Wind rauscht in den Bäumen, Regentropfen fallen auf die Blätter. Selbst in der abgelegenen Mähderklinge zwischen den Stuttgarter Stadtteilen Botnang und Feuerbach sind daneben auch Autos, Propeller- und Düsenflugzeuge zu hören. Dazu kommt, was ohne die Technik nicht wahrnehmbar wäre: das Krabbeln von Käfern, Töne, die diese von sich geben, Erdbewegungen und bei verringerter Abspielgeschwindigkeit auch Fledermäuse.

Die Ökoakustik versucht, aus solchen Aufnahmen Erkenntnisse über den Zustand der Wälder zu gewinnen. Im längerfristigen Vergleich kann etwa die Intensität des Vogelgesangs abnehmen, was wiederum auf Insektensterben oder Klimawandel zurückzuführen ist. Erkennbar ist aber auch, dass im Wald alles mit allem vernetzt ist. Vögel markieren durch den Gesang ihr Revier, um Nahrungskonkurrenz zu vermeiden. Tiere und Pflanzen reagieren auf Wetterumschwünge oder Gefahren.

Gebanntes Lauschen am Teich. Foto: Julian Rettig

Gebanntes Lauschen am Teich. Foto: Julian Rettig

Dieses räumliche Zusammenspiel lässt sich am besten über das Gehör wahrnehmen. Man hört auch, was man nicht sieht, und man hört alles zugleich. Worum es sich im Einzelfall handelt, ist dabei nicht immer leicht festzustellen. In einer Aufnahme ist deutlich ein wiederholtes kratzendes oder schabendes Geräusch zu vernehmen. Reese fragt Müller, was das sei. "Keine Ahnung", gibt diese zurück. Sie habe zunächst an einen Käfer gedacht. Es wäre jedoch ungewöhnlich, wenn sich dieser über längere Zeit am selben Ort aufhielte.

Immerwährender Austausch, allumfassende Empathie

Wind und Wetter, Wasserläufe, Bäume, Insekten, Vögel: Alles befindet sich in einem permanenten Austausch. Aber kommunizieren Bäume auch untereinander, pflegen sie ihren Nachwuchs, haben sie Gefühle, Empfindungen, ein Gedächtnis? Das hat der Forstwirt Peter Wohlleben vor zehn Jahren in seinem Buch "Das geheime Leben der Bäume" behauptet. In gewisser Weise tauschen auch Bäume Informationen mit dem Myzel von Pilzen aus und speichern Umweltdaten. Aber Gefühle?

Welche Töne stecken im Baumstamm? Foto: Julian Rettig

Welche Töne stecken im Baumstamm? Foto: Julian Rettig

Wohllebens Titel geht zurück auf den bereits 1973 erschienenen Bestseller "Das geheime Leben der Pflanzen" von Christopher Bird und Peter Tompkins. Die Autoren, Biologe und Journalist, wollten Pflanzen als "Lebewesen mit Charakter und Seele" beschreiben, wie es im deutschen Untertitel heißt – die amerikanische Ausgabe gibt sich aus als "faszinierender Bericht von den physischen, emotionalen und spirituellen Beziehungen zwischen Pflanzen und Menschen". Als pseudowissenschaftlich kritisiert dies die "harte" Naturwissenschaft. Wohlleben wird vorgeworfen, Bäume zu vermenschlichen.

Tief steckt das Mikro im alten Holz.

Tief steckt das Mikro im alten Holz.

Sicher: Seele und Spiritualität sind ziemlich vage Begriffe. Gefühle kann auch der Mensch wiederum nur subjektiv wahrnehmen. Objektiv, also von außen, lassen sich allenfalls Auswirkungen wie Blutdruck, Pulsfrequenz oder Muskeltonus ermitteln. Um die Gefühle anderer Menschen zu verstehen, bedarf es der Empathie. Warum sollte dies bei anderen Lebewesen anders sein?

"Das geheime Leben der Pflanzen" wurde 1979 sogar verfilmt, mit einem Soundtrack von Stevie Wonder. Der blinde Soul-Sänger hat daraus ein Doppelalbum gemacht. Im Titelsong verleiht er seinem Staunen darüber Ausdruck, wie aus einem winzigen Samenkorn ein riesiger Baum werden kann. Er fragt, warum wir uns kaum Gedanken darüber machen, dass uns ohne Pflanzen die Luft zum Atmen fehlen würde, ebenso wie Baumaterial, Nahrung und Kleidung.

PH-Werte werden zu Tönen

Genau das sagt auch Robert Pupeter, der Kurator der Ausstellung "Im Grunde verbinden – Plant Connection" im Ulmer Stadthaus und fügt noch den medizinischen Nutzen hinzu. 83 Prozent der Biomasse der Erde bestünde aus Pflanzen, rechnet Pupeter im Einführungsgespräch vor, während Menschen und Tiere zusammen nur auf ein halbes Prozent kämen und der Rest aus Mikroben, Pilzen und anderen Lebewesen bestehe.

Die Ausstellung in Ulm präsentiert den aus PH-Werten von Böden gewonnenen Soundtrack von Saša Spačal. Foto: Robert Pupeter

Die Ausstellung in Ulm präsentiert den aus PH-Werten von Böden gewonnenen Soundtrack von Saša Spačal. Foto: Robert Pupeter

Letztere sind in großer Zahl im Boden enthalten, und genau dafür interessiert sich die slowenische Künstlerin Saša Spačal. Der Boden, auf dem wir achtlos herumtrampeln, bestehe zu mehr als 50 Prozent aus Lebewesen, sagt sie, und nur zum kleineren Teil aus anorganischer Materie. Die These Charles Darwins vom Überleben des Stärkeren hält sie für unzutreffend. Viel eher beruhe das Leben auf symbiotischen Wechselbeziehungen, und eben die untersucht sie in einem Langzeitprojekt.

Es geht um eine Symbiose von Rotklee mit dem Bakterium Rhizobium trifolii, das den für Pflanzen wichtigen Nährstoff Stickstoff produziert. Stickstoffdünger zerstört jedoch diese Symbiose. Dies will Spačal spürbar machen, indem sie den PH-Wert des Bodens misst, der sich bei Zugabe von Dünger verändert. Die so gewonnenen Daten übersetzt sie in Klänge, die den Soundtrack einer vierstündigen Videoarbeit bilden. Die Künstlerin möchte dazu einladen, sich auf die sehr langsamen Prozesse der Pflanzenwelt einzulassen. Sonifikation nennt die Komponistin Kirsten Reese das Verfahren, Klänge aus Daten zu generieren.

Denn Pflanzen selbst erzeugen normalerweise keinen Schall. Eine Ausnahme sind Bäume, die unter Hitzestress leiden. Wenn die Blätter mehr Wasser verdunsten, als die Wurzeln nachliefern, bilden sich in den Kapillaren Luftbläschen, die knackende Geräusche von sich geben. Man spricht auch von einer Embolie. Mit zunehmender Trockenheit wird der Rhythmus schneller. Dies erinnert die spanische Künstlerin Paula Bruna an das Händeklatschen in der Soleá, einer Form des Flamenco.

Paula Brunas rote Vinyl-Baumscheibe. Foto: Robert Pupeter

Paula Brunas rote Vinyl-Baumscheibe. Foto: Robert Pupeter

Eine Schallplatte mit dem Bild einer roten Baumscheibe dreht sich auf dem Plattenteller. Über Kopfhörer kann man die Soleá der leidenden Bäume anhören. In einer Vitrine liegen wissenschaftliche Arbeiten zur Baumembolie und zum Flamenco. Zugleich kritisiert die Künstlerin die Herangehensweise der "exakten" Wissenschaften, indem sie ein Lied der Flamenco-Sängerin Carmen Linares zitiert: "Du rühmst dich, Wissenschaft zu sein", heißt es da, ins Deutsche übertragen. "Weil du selbst die Wissenschaft bist, hast du mich nicht verstanden." Die Wissenschaft sieht nur, was sie sehen will. Es kommt aber aufs Zuhören an.

Drei Stunden Waldgeräusch

Alle Arbeiten der Ulmer Ausstellung verbindet, dass sie pflanzliche Lebenswelten nicht nur abbilden, sondern sinnlich erfahrbar machen. Drei von vier arbeiten mit Klängen, wie der Kurator Pupeter hervorhebt. In ihrer Arbeit "Ununkraut" zeigt Katrin Petroschkat Fotos von Pflanzen, die durch den Asphalt brechen oder zwischen Steinen und Gehwegplatten hervorwachsen, aufgenommen überwiegend in Ulm. Über QR-Codes wird auch die klangliche Umgebung hörbar: in den meisten Fällen vor allem Autolärm.

Katrin Petroschkats Destillen. Foto: Robert Pupeter

Katrin Petroschkats Destillen. Foto: Robert Pupeter

So manches Unkraut entpuppt sich als Heilpflanze oder als schmackhaftes Gewürz. Vor den Fotos stehen verkorkte Glasflaschen, die ein Destillat der abgebildeten Pflanze enthalten – einfach die Korken herausziehen und schnuppern. Mal stärker, mal schwächer, entfaltet auch die unscheinbarste Spontanvegetation einen aromatischen Duft: ein sinnliches Erlebnis.

Was kann Kunst den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinzufügen?, fragt die Komponistin Kirsten Reese am Tag nach der Exkursion im Theaterhaus Stuttgart die Teilnehmer:innen. Sie kann den Menschen das Ökosystem Wald sinnlich und emotional näherbringen. "Dieser Workshop sollte eine Pflichtveranstaltung in Schulen sein", meldet sich eine Lehrerin begeistert zu Wort. Drei Stunden den Geräuschen im Wald zu lauschen, könne für viele Schüler:innen eine ganz neue und sensibilisierende Erfahrung sein.

Da wächst ein Kürbis auf der Tastatur

Die Künstler:innen der Ulmer Ausstellung und der Workshop von Reese und Müller arbeiten alle auch mit naturwissenschaftlichen Methoden. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut hat Katrin Petroschkat den "Ydropondesk" entwickelt. Thema war Urban Gardening: die Nahrungsmittelproduktion in der Stadt. Petroschkat wollte das ironisieren. Sie schlug vor, die Schreibtischflächen, auf denen sich früher Akten stapelten, zum Anbau von Gemüse und Kräutern in Nährstofflösung zu nutzen.

Urban Gardening auf dem Schreibtisch, ebenfalls von Katrin Petroschkat. Foto: Robert Pupeter

Urban Gardening auf dem Schreibtisch, ebenfalls von Katrin Petroschkat. Foto: Robert Pupeter

Und so wächst nun in Ulm ein kleiner Mangold aus einem Schälchen, zu wenig, um davon satt zu werden. Eine Kürbis- oder Zucchinipflanze droht die Computertastatur zu überwuchern. Zwischen Salbei, Koriander und Basilikum gedeihen Tomaten, die wohl nicht viel größer werden als die ebenfalls vorhandenen Walderdbeeren. "Das war zunächst als Provokation gedacht", gesteht die Künstlerin, "wurde aber tatsächlich sehr gut aufgenommen."

Petroschkat hat die Menschen an ihren Schreibtischen beobachtet. Wichtig ist ihr weniger die Produktion von Nahrungsmitteln, vielmehr interessiert sie sich für die Beziehungen zwischen Mensch und Pflanze. Während Büromenschen sonst von früh bis spät in ihre Bildschirme starren, sind sie hier zugleich aus nächster Nähe mit anderen Lebewesen konfrontiert. "Der Aspekt des Kümmerns ist mir sehr wichtig", unterstreicht die Künstlerin: "dass man guckt, wie geht's der Pflanze, braucht sie was? Und dass uns das eigentlich auch sehr zufrieden macht, wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen."


Die Ausstellung "Im Grunde verbunden" im Ulmer Stadthaus läuft bis 21. September, der Eintritt ist frei.

Beim Neue-Musik-Festival "Der Sommer in Stuttgart" im Wald aufgenommene Klänge, zum Anhören bitte anklicken: Grillen und Flugzeug in der Mähderklinge, Tierlaute vom Hydrofon im Teich, Schaben in Boden und Baumhöhle, ein Käfer.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

19.03.2025
"Maker City" am Nordbahnhof
Bauland und Biotop

Bäume wurden gefällt. Eidechsen werden vergrämt. Wo am Stuttgarter Nordbahnhof das Containerdorf von Künstlerinnen und Künstlern stand, ist jetzt wieder eine Brachfläche. Und doch tut sich einiges, wie ein Gang über das Areal der künftigen "Maker…
08.06.2016
Zugucken statt abreißen

Statt Abwasser gibt's hier Natur, Kunst und Verfall zu sehen. 2001 wurde die Fellbacher Kläranlage Weidachtal teilweise stillgelegt. Eigentlich sollte sie abgerissen werden. Aber dann stand Stadt-Mitarbeiter Wolfgang Schmidt, verantwortlich für den…

1 Kommentar
11.01.2023
Happening in der Baugrube
Villa Abgrund

Für drei Tage verwandelte sich die Stuttgart-21-Baustelle in eine Galerie. Lässt sich die Kunst dabei als dekoratives Element für die Bahn-PR instrumentalisieren – oder ist die Aktion subversiver als auf den ersten Blick ersichtlich?

2 Kommentare
29.07.2020
Festival in Corona-Zeiten
"Wir fordern Gemütlichkeit"

Ein Jahr lang haben fünf Stuttgarter Kulturinstitutionen das Festival "Die irritierte Stadt" vorbereitet: 25 Projekte zum Mitmachen erobern den öffentlichen Raum. Die Corona-Auflagen machten das Konzept fast zunichte. Und doch gibt es großartige…
12.02.2020
Große Kunst

Die Oper: eine Materialschlacht. Eben deshalb braucht das Stuttgarter Haus eine Milliarde für die Sanierung. Zeitgenössisches Musiktheater kommt zumeist mit viel weniger aus. Ein Vergleich anlässlich des Eclat-Festivals.
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 749 vom 06.08.2025

"Initiative für einen handlungsfähigen Staat"
Reformprosa

Er ist 160 Seiten stark, der neue Bericht, der Ideen zusammenfasst, um "unsere Demokratie…
Longevity
Verjüngt euch!

Ewige Jugend, ewiges Leben – davon träumen manche in der internationalen Longevity-Bewegung. Während…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / Schnippchen / vor 8 Stunden 54 Minuten
Hallo Werner, beim Vorlesen von Gegendertem mit seinen Sternchen, Doppelpunkten etc. sehe ich ebenfalls Probleme, weniger beim Schreiben. Um beim Schreiben dem Gendern ein Schnippchen zu schlagen, könnten wir zu einer Art 'Lautschrift' greifen,...

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / Maitol / vor 11 Stunden 25 Minuten
Also für dich hört sich "Hallo Frau...", "Hallo Herr...", "Sehr geehrte Damen und Herren..." idiotisch an; genau das ist Gendern. Niemand schreibt dir vor wie du Leute anredest. Mir persönlich zum Beispiel ist es scheißegal...

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / kidloco / vor 15 Stunden 36 Minuten
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden: Geschlechtergerechte Sprache ist weder in Behörden noch in Schulen verpflichtend, und das fordert meines Wissens auch niemand.

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / Werner / vor 17 Stunden 7 Minuten
So sehr ich als Vater, unter anderem auch von zwei Töchtern, für die Gleichberechtigung bin, muss ich doch sagen, dass ich das Gendern idiotisch finde. Wie soll ich Doppelpunkte, Sternchen und so einen Quatsch aussprechen? Wenn ich etwas gegendertes...

Ausgabe 749 / Von Weimernden und Weimer:innen / Oben bleiben? Für die Frau: JA! / vor 20 Stunden 15 Minuten
"Natürliche Aufeinanderbezogenheit von Mann und Frau". Ob Mann Weimer bzw. Obmann Weimer bzw. Ober-Mann Weimer damit wohl meint, der Mann habe 'natürlicherweise' immer oben zu liegen?

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!