Happening in der Baugrube: Villa Abgrund

Eine Betonsäule scheint nicht zur Baustelle zu gehören. Sie endet in knapp fünf Meter Höhe, darauf liegt ein Metallteil. Es sind Fundstücke, die Erik Sturm, der Initiator der Kunst-Ausstellung, auf der Großbaustelle aufgesammelt hat, ebenso wie drei Vogelnester, die Tauben aus Drähten und Kabelbindern gebaut haben. Eher unauffällig sind die Putzbilder oben an der Wand, hergestellt aus nachhaltigen Geopolymeren. Den Rohstoff hat das Designer-Trio Anima Ona direkt der Baugrube entnommen. Das Material könnte in Zukunft einmal Beton ersetzen – der bei S 21 noch massenweise und nicht gerade klimaverträglich verbaut wird.

Sisyphos putzt hier die Pfütze

Vogelgezwitscher ist zu hören. Hier unten natürlich nicht in echt, sondern aus dem Lautsprecher. Dazu scheint ein kleiner schwarzer Drachen zu passen, der an einer Bohrmaschine an der Leine hängt und im Kreis fliegt. Ein Bildschirm ist schwarz, dann erscheint ein kleiner weißer Punkt: so ungefähr wie das zukünftige Erlebnis bei der Ankunft per Bahn in Stuttgart. Weiter hinten ertönt Lärm und es flackert. Droht Gefahr? Ein Video zeigt einen Ritter, der durch die Baustelle irrt. Früher bedeckten die Menschen ihren Körper mit Eisen, bis sie es kaum noch tragen konnten, nur um sich gegenseitig vom Pferd zu stoßen. Heute vergraben sie für Milliardensummen zigtausend Tonnen Beton, um unter der Erde zu reisen.