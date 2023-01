Fotograf Andreas Reiner: Das andere Leben

Es sind die besonderen Themen, die besonderen Menschen, der besondere Zugang, der besondere Blick, was seine Fotografie auszeichnet. Es sind Menschen in sozialen Nischen und No-go-areas, die er mit viel Gefühl sichtbar macht, meist schwarz-weiß mit vielen Grautönen. "SichtlichMensch" heißt seine Agentur, mit der er sich 2003 selbstständig macht. 2012 zieht er von Biberach in den Weiler Galmutshöfen bei Warthausen in einen alten Bauernhof, er richtet sich notdürftig ein und stellt fortan auch seine Bilder in der Scheune aus. Für Besucher ist festes Schuhwerk ratsam.

Krankheit, Alter, Not und Tod sind Themen, die in einer selbstoptimierten Gesellschaft ausgeblendet werden. Andreas Reiner sucht sie, nähert sich respektvoll, aber unverkrampft, so findet er die Menschen und deren Vertrauen. Das ist das Wichtigste: Vertrauen! Es war seine große Leerstelle, unter der er unsäglich litt, die sein Leben prägte – bis er sie zu füllen verstand: Indem er Menschen seine ganze Aufmerksamkeit schenkt, sich ihrer uneingenommen widmet, schenken sie ihm Vertrauen. Vertrauen schafft Authentizität, Authentizität braucht Vertrauen. Der Fotograf zeigt es in seinen Bildern.

Würde entsteht mit Vertrauen

Sterbende im Hospiz, Tode im Sarg, trauernde Hinterbliebene, Frauen, die ihr Kind verloren haben, Frauen mit Brustkrebs, aber auch fröhliche Nonnen – einfach "göttlich" – und ausgelassene Behinderte, die sich gegenseitig und sich selbst fotografieren. "Gesicht zeigen", heißt die Serie, die bundesweit in vielen Ausstellungen gezeigt wird, so auch 2013 auf dem evangelischen Kirchentag in Hamburg. Allen Fotos ist gemeinsam: Würde ist das Gegenteil von Bloßstellen. Andreas Reiner zeigt die Würde. Eine stark übergewichtige Frau erklärt im Film, warum sie sich fast nackt von Reiner fotografieren lässt: "Fotografieren kann jeder, aber eben nicht so."