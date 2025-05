Fehlende Barrierefreiheit: "Da krieg' ich das Kotzen"

Jahrelang wohnte er in Stuttgart in der Wohnanlage Fasanenhof im Laubeweg, die der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) gehört. Die Wohnung dort sei "optimal" und wirklich barrierefrei gewesen, schwärmt Kreiter – im Gegensatz zu seiner jetzigen. Denn er musste umziehen, weil das Gebäude im Laubeweg sanierungsbedürftig war: Legionellen im Wasser, vermooster Asbest in der Außenfassade, undichte Fenster und immer wieder ausfallende Fahrstühle – keine Zustände für ein Wohnhaus, das auf Menschen mit Behinderungen ausgelegt ist. Vergangenes Jahr begannen dort die Arbeiten und Kreiter bekam, wie die anderen Bewohner aus dem Laubeweg, eine Wohnung im einstigen Bettenhaus des ehemaligen Bürgerhospitals zugewiesen. 136 Wohnungen hat die Gesellschaft dort aus früheren Krankenzimmern geschaffen, darunter laut SWSG 20 barrierefreie. Doch Kreiter fragt sich: Wo sollen die sein?

Notarzt muss beim Nachbarn klingeln

Erst kürzlich musste er wieder erleben, wie seine neue Wohnung ihn in seiner Autonomie einschränkt: Kreiter liebt die Geschwindigkeit. In den 1970er-Jahren ist er viel Kart gefahren, wie eine Fotocollage an der Wand zeigt. Heute ist er immer noch gerne zügig unterwegs – eben mit dem Rollstuhl. Geschwindigkeitsbegrenzung? "Das Wort müssen Sie mir übersetzten", sagt er und lacht. "Ich mag rennen, es muss schnell gehen." Einfach so "dahinleben", am Tisch sitzen, "Zeitung lesen und Nasenbohren", das könne er nicht. "Ich brauche gewisse Herausforderungen."