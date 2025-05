Kontext-Extra im Merlin: Frontal auf die Presse

Eine weitere Parallele zum Kontext-Fall: Sowohl der rechtsextreme Kläger als auch die afghanischen Warlords beauftragten die Anwaltskanzlei von Ralf Höcker. Der habe "sich einen Namen gemacht als Anwalt, der besonders aggressiv gegen Medien vorgeht", berichtet das Medienportal "Übermedien". Die Kanzlei übernimmt viele Klagen, die sich gegen Medienberichte wenden. Das Muster ist dabei meist ähnlich: Für den Prozess sucht sich die Klägerseite ein Gericht, vor dem es sich die größten Chancen ausmacht zu gewinnen. Das ermöglicht der "fliegende Gerichtsstand", erläutert Rechtanwältin Schaible: Überall, wo die entsprechenden Presseerzeugnisse erscheinen, kann geklagt werden – im Falle von Kontext und taz also in ganz Deutschland. Dabei gelten manche Kammern als weniger pressefreundlich als andere.

Erfolgreich Zweifel säen

Und noch einen weiteren "Service" bieten manche Kanzleien: eine Gegenerzählung im Sinne ihrer Mandant:innen zu verbreiten. Anna Hunger nennt als Beispiel die "Correctiv"-Recherche zum "Geheimplan gegen Deutschland" und dem Treffen von Rechtskonservativen und -extremen in Potsdam. Auch hier zog ein Teilnehmer gegen die Berichterstattung in Hamburg vor Gericht und bekam zumindest in einem von drei Punkten Recht. Ein Nebenaspekt, der den Kern der Recherche nicht angreift, musste geändert werden. Dennoch: Mit dem Verfahren wurden erfolgreich Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Berichtes gesät. Mittlerweile höre man zu der Recherche fast immer Sätze wie "Irgendwas war doch da nicht ganz richtig", sagt Hunger. Eine bedenkliche Entwicklung. "Man wird für ein Detail rangekriegt", bestätigt auch Winkelmann. Als Journalist:in gehe man aus so einem Gerichtsprozess "gelackmeiert raus".

Doch nicht nur die Presse steht zunehmend juristisch unter Druck. Auch die Zivilgesellschaft sieht sich zunehmend mit Klagen konfrontiert. Peter Grohmann vom Bürgerprojekt "Die AnStifter", das den Abend im Merlin mitveranstaltete, wies in seinem Schlusswort auf bedenkliche Entwicklungen in Bayern hin: Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs wurde die Stadt Nürnberg gezwungen, aus der "Allianz gegen Rechtsextremismus" auszutreten. Geklagt hatte die (gesichert rechtsextreme) AfD, die durch die Mitgliedschaft das kommunale Neutralitätsgebot verletzt sah. Zugleich würden kaputtgesparte Redaktionen laut Grohmann immer seltener Reporter:innen zu Demonstrationen schicken, sodass diese in der Berichterstattung weniger Beachtung finden. Zwei Dinge ruft er der Zivilgesellschaft zu: "zusammenhalten und solidarisch bleiben".