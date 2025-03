Freiburg-Weingarten: AfD-Hochburg im Minderheitenviertel

Dabei blickt Ismail genauer auf die migrantischen Milieus. Die sogenannten Spätaussiedler könnten wegen der russlandnahen Politik der AfD ihr Kreuz bei der Partei gemacht haben, vermutet er. "Es geht hier immer wieder um die Ukraine, und dann kommt die AfD und sympathisiert mit Russland. Dann wähle ich als Russlanddeutscher die AfD, aber ohne die Hintergründe zu kennen." Muslimische Migrant:innen, vermutet er, hätten hingegen oftmals das BSW gewählt. In Gesprächen auf der Straße habe er als Grund immer wieder gehört, dass sich das Bündnis Sarah Wagenknecht gegen Israel stelle. "So gewinnt man deren Stimme." Viele würden nur einen Teil sehen, beispielsweise, dass die AfD keine Messerstecher wolle, und deshalb die Partei wählen. Solchen Menschen sage er: "Du siehst nur: 'Wir wollen Messerstecher abschieben', aber nicht, dass sie deine Rente und die Pflegeversicherung kürzen wollen." Auch Armut sei ein großes Problem, sagt Ismail. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, müssten Flaschen sammeln. "Du kannst heute Abend hier auf der Parkbank sitzen, und dann siehst du, wie alte Rentner die Mülltonnen durchsuchen. Ich finde das beschämend."

Sie wolle "da wohnen, wo ich nicht immer die Fremde bin, wo Andersartigkeit normal ist", habe seine brasilianische Frau gesagt, als sie 2009 gemeinsam nach Weingarten zogen, sagt Dirk Oesselmann, ebenfalls Forum-Beirat und Professor an der Evangelischen Hochschule (EH). "Politische Wahl ist sehr emotional", sagt er. Die Menschen würden sich nicht aufgrund des Wahl-O-Mat-Ergebnisses entscheiden. Auch er spricht davon, dass es hier das Gefühl gebe, nicht zur Gesellschaft dazuzugehören. Das mache die Menschen für einen Slogan wie "Wir machen alles anders" empfänglich.

Viel Tiktok, wenig Geschichtskenntnis

"Weingarten wird seit Jahren abgehängt. Dass jetzt viele auf Protest aus sind, verstehe ich", sagt Coralla Reinhardt. Gleichzeitig lehnt sie die AfD strikt ab. Nach der Wahl machte sie eine kleine Umfrage in der Nachbarschaft. Viele junge Menschen hätten sich hauptsächlich über Tiktok informiert, wo Alice Weidel beliebt gewesen sei. Von der deutschen Geschichte hätten sie kaum Ahnung. Reinhardt schockiert das. Die Geschwister ihrer Großmutter haben den Nationalsozialismus nicht überlebt.

Gemeinsam mit der Jugend will sie mit dem Sinti Verein die Geschichte der Freiburger Sinti aufarbeiten. Sie ist als Bildungsberaterin tätig, vermittelt zwischen Eltern aus der Community und den Schulen. Ein Konzept, dass sich Tomas Wald auch für andere migrantische Communities, nicht nur für Sinti und Roma, vorstellen könnte, beispielsweise für sogenannte Russlanddeutsche. In Weingarten wird diese Arbeit dadurch erschwert, dass es mit der EH zwar eine Hochschule im Stadtteil, nicht aber eine weiterführende Schule gibt. Die Forderungen, diesen Umstand zu ändern, verhallen. Auch gastronomische und kulturelle Angebote sind, anders als im reicheren Osten der Stadt, hier kaum vorhanden.

"Wenn sich irgendetwas verändern soll und es nicht zu einer rechten Machtergreifung in Deutschland kommen soll, ist es nötig, Demokratie zu erweitern und die demokratischen Räume zu öffnen", sagt Wald. Er denkt insbesondere an die Freiburger Stadtbau und fordert statt Abrisspolitik mit "Dollarzeichen in den Augen" eine Politik gemeinsam mit den Betroffenen. An mehreren Orten in und um Weingarten herum stehen aktuell ältere, günstige Wohnungen zur Disposition.

Nahe der Sinti-Siedlung am Auggener Weg, im Lindenwäldle, wo ebenfalls viele Sinti und Roma wohnen, wurde bei den Wohnungszuschnitten auf die Bewohner:innen eingegangen. Die Mieten werden nach Abriss und Neubau aber selbst in den Sozialwohnungen von fünf bis sechs Euro auf neun Euro pro qm steigen, wodurch einige ärmere Familien vermutlich verdrängt werden. Das löst Zukunftsängste aus. Kürzlich zeigte eine Studie des Zentrums für Europäische Sozialforschung an der Universität Mannheim, "dass insbesondere einkommensschwache Langzeitmieter*innen in städtischen Gebieten stärker zur AfD neigen, wenn die Mietpreise in ihrem Wohnumfeld steigen".

AfD-Erfolg ohne Rassismus

In Weingarten scheinen es soziale Gründe zu sein, die das Wahlergebnis der AfD ausgelöst haben. Eine rassistische Stimmung nimmt Coralla Reinhardt nicht wahr: "Weingarten ist das einzige Fleckle, wo ich nicht diskriminiert werde, außer wenn ich auf dem Spielplatz bin und Leute von außen auf unsere tollen Spielplätze kommen und uns anschauen, als ob wir die Wilden wären." Auch Tomas Wald schaut abgeklärt auf das AfD-Ergebnis im Viertel, die allgemeine Entwicklung aber nimmt er sehr ernst. Die Roma-Community wisse aus jahrhundertelanger Verfolgung, dass sie sich mehrere Orte schaffen müsse: "Wir sind praktisch alle transnational. Man hat jemanden in London, jemanden in Rom. Man gleicht das untereinander ab, schaut wie die Optionen sind und ist wachsam, sodass man in dem Moment, wenn es hier wirklich losgeht, weg ist, nicht mehr in die Falle läuft wie 1933."