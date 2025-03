Kulturkampf von rechts: Strategie trifft auf Ratlosigkeit

Aber zugleich, gibt er zu bedenken, sei es doch auch nachvollziehbar, dass hohe Kulturausgaben in Frage gestellt würden, wenn gleichzeitig in den Schulen der Unterricht ausfällt oder Schulen auf dem Land ganz geschlossen werden. Ein Musiklehrer in Thüringen habe vor zehn Jahren noch vier Klassen an einer Schule unterrichtet, sei mit denen in Oper und Konzerte gegangen. Heute habe er zwölf Klassen an drei Schulen. "Der kann nicht mehr mit denen in die Oper, der wird krank." Weber regt an, diesen Bereich neu zu denken: Warum sollen Theater unbedingt pädagogische Arbeit anbieten für Jugendliche, die sie gar nicht kennen können? Es sei doch sinnvoller, Theaterpädagog:innen an den Schulen anzusiedeln, damit sich die Theater auf ihre ureigenste Aufgabe konzentrieren können: gute Aufführungen auf die Beine zu stellen. "Das können wir."

Weber erzählt, wie sein Haus für einen Jugendclub in Weimar um Weihnachten herum 7.800 Euro gesammelt habe. Der ehrenamtliche Leiter und die ebenfalls ehrenamtliche Küchenfrau seien überwältigt gewesen: Damit hätten sie die 500 Euro beisammen, die sie im Jahr für das Essen für den Kochkreis benötigen. Weber eindringlich: "500 Euro! Für ein Jahr!" Hier zeige sich, wie ungleich die Mittel verteilt seien.

CDU und AfD nähern sich an

Damit spielt Weber den Ball zu Andreas Kämpf, der seit 35 Jahren das soziokulturelle Zentrum Gems in Singen leitet, zudem die Soziokultur auf Bundesebene im Kulturrat vertritt. Soziokultur sei "selbstorganisierte Zivilgesellschaft", definiert Kämpf. Am Anfang jedes soziokulturellen Zentrums stehe immer eine Initiative von engagierten Leuten vor Ort, die was wollen. Die Zentren seien demokratisch organisiert, spartenübergreifend, Orte kultureller Teilhabe. In Singen hätten sie noch keine politischen Angriffe von rechts erlebt. Doch besonders im Osten sehe das anders aus. So habe der Landesverband Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern kürzlich von drei Kleinen Anfragen berichtet, die sich auf die Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen bezogen: zwei von der AfD, eine von der CDU, "nahezu textgleich".