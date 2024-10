Rechtsextremismusforscherin Heike Radvan: "Gute Gründe, die AfD zu verbieten"

Es war im August 1992: Ich war als Au-pair in den USA, hatte gerade Abitur gemacht und einen deutschen Gastvater, der Professor war und aus Heidelberg kam. Er klebte am Fernseher und forderte mich auf, mich dazuzusetzen. Da liefen live die Bilder vom Pogrom in Rostock. Ich komme ja von da oben, Rügen ist nur zwei Stunden entfernt von Rostock. Die Bilder waren bedrückend, und gleichzeitig fragte mich der Gastvater: Wie kommt es dazu, ihr wart doch ein antifaschistischer Staat? Ich hatte keine Antworten darauf, aber das hat mich politisiert.

Sie haben 15 Jahre lang in der Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) gearbeitet und dort die Fachstelle Gender und Rechtsextremismus aufgebaut. Der Mord an Amadeu Antonio in Eberswalde war einer der ersten, der von Rechtsextremen in den 1990ern begangen wurde.

Die AAS hat in einer Projektarbeit in Eberswalde gefragt, was man gegen rechte Dominanzbestrebungen tun kann. Die Antworten: Der Bürgermeister und die Polizeipräsidentin hatten ein klares Verständnis von demokratischer Kultur. Sie haben sich positioniert, deutlich gesagt, wir wollen keinen Rechtsextremismus in unserer Stadt, und sind auch bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus vorne mitgelaufen. Gefördert wurden demokratische Jugendarbeit, interkulturelle Projekte, Bildung. Die Antwort lautet auch: Wir müssen die Betroffenen rechter Gewalt unterstützen. Auch in meiner Forschung ist mir die Betroffenenperspektive wichtig.

In Neubrandenburg hat die Stadtverordnetenversammlung jüngst beschlossen, die Regenbogenfahne am Bahnhof abzuhängen. Gegen den schwulen Bürgermeister Silvio Witt wurde gehetzt, jetzt ist er nach zehn Jahren im Amt zurückgetreten. Ich nehme an, dass Sie das nicht mehr überrascht?

Nein, überrascht bin ich leider nicht. Ich kenne Herrn Witt, er war Gesprächspartner in einem Modellprojekt zu "Lesben, Schwule, Trans* in Mecklenburg-Vorpommern gestern und heute". Herr Witt ist kurz nach der Eröffnung unserer Ausstellung Bürgermeister geworden. Er ist sehr mutig und ein engagierter Demokrat.

Das hat ihn nicht geschützt. Bei drei ostdeutschen Landtagswahlen gibt es Stimmengewinne für die AfD, in Bautzen wird der CSD massiv von Rechtsextremen bedroht. Da frage ich wie Ihr Gastvater in den USA: Woher kommt das? Ihr wart doch ein antifaschistischer Staat?

Es gibt historisch zwei wichtige Aspekte. Ost- und Westdeutschland sind beide postnationalsozialistische Gesellschaften, aber sie haben sich unterschiedlich damit auseinandergesetzt. Mit den Auschwitzprozessen und der Studentenbewegung wurde das Thema öffentlich verhandelt, teilweise innerfamiliär aufgegriffen. In der DDR gab es seit Mauerbau allenfalls eine mediale Thematisierung in Gegenden mit Westfernsehen. Außerdem hätte es nach dem Fall der Mauer eine stärkere Förderung demokratischer, zivilgesellschaftlicher Projekte gebraucht. Dritter Aspekt: In der DDR war Erziehung nach wie vor stark autoritär geprägt. Was ich in einer Demokratie aber brauche, sind Subjekte, die selbstreflexiv und aktiv den Alltag mitgestalten. Diese Möglichkeiten waren in der DDR für viele sehr begrenzt. Nicht zuletzt werden in diesem Zusammenhang häufig die Herausforderungen und Ungerechtigkeiten der Transformationszeit benannt. Darüber muss man reden, nicht zuletzt im Westen.

Der Osten kommt von seiner autoritären Vergangenheit nicht los?

Das Stereotyp des braunen Ostens bringt uns nicht weiter. Es braucht einen rekonstruktiven Blick, um erklären zu können, woher das kommt. Denn es gibt diese Regionen auch in Westdeutschland.

Hier in Baden-Württemberg etwa fährt im Zollern-Alb-Kreis die AfD hohe Wahlergebnisse ein. Im kleinen Ort Killer wurde vergangenen Sommer der CDU-Landrat aus der Bürgerversammlung gejagt, der die Gründe für die Aufnahme von Geflüchteten darlegen wollte.