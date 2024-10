Medizinische Notfallversorgung: Ungedeckte Wechsel auf die Zukunft

Zugleich ist die Erwartungshaltung an die ärztliche Versorgungssicherheit berechtigt groß, aber immer öfter unerfüllbar. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat ebenfalls das Volk der Versicherten im Blick, wenn er darüber berichtet, was bei seinen Besuchen vor Ort an ihn herangetragen wird. Regelmäßig seien 90 Prozent der Leute bereit, für den Erhalt des eigenen Krankenhauses zu unterschreiben, bestenfalls 50 Prozent würden im Ernstfall aber dieses Krankenhaus auch aufsuchen, viele stattdessen die nächste, größere und vermeintlich bessere Klinik. Gesundheit sei eben ein "verständlicherweise hochemotionales Thema", Politik müsse "auf diese Emotionalität aber rational reagieren".

Rund um die 18 Praxen, die vor dem Aus stehen, ist der Landesregierung und den Abgeordneten von Grünen und CDU genau das aber nicht so recht gelungen. Mehr als eine Woche lang waberten Gerüchte, welche Schließungen drohen, und die Aufregung an den betroffenen Standorten konnte immer weiter hochkochen – in Achern, Albstadt, Backnang, Bad Saulgau, Brackenheim, Eberbach, Ellwangen, Ettlingen, Herrenberg, Kirchheim unter Teck, Müllheim, Münsingen, Nagold, Neuenbürg, Oberndorf, Tettnang, Schwetzingen und Wolfach. Eingefräst hat sich auf diese Weise der Begriff "Notfall". Mit Bussen kamen Demonstrierende am vergangenen Montag nach Stuttgart-Möhringen zur KVBW, um ihrem Unmut Luft zu machen. "Schande!" stand auf den Plakaten, oder "Es geht um Menschen, die Hilfen brauchen" und "Notfallversorgung ist kein Luxus".

Weitere Verschlechterung absehbar

Letztere steht gar nicht zur Disposition, wie die Verantwortlichen der KVBW spät, aber jetzt anhaltend beteuern. Wobei auch die Begrifflichkeiten zur Verwirrung beitragen: Unter den "Medizinischen Notdiensten" sind unter anderem Notfallambulanzen und an Kliniken angesiedelte Notfallpraxen. Verändert wird allein der hausärztliche Bereitschaftsdienst, der vor 14 Jahren aufgebaut wurde, um eine Antwort auf längere Schließzeiten in den herkömmlichen Haus- und Facharztpraxen zu geben. Die Struktur werde "robust und zukunftsorientiert", heißt es, und 95 Prozent der Bevölkerung könnten einen Standort in 30 Fahrminuten erreichen, der Rest soll innerhalb von 45 Minuten vor Ort sein.

Allerdings ändert das nichts daran: Wenn 2025 die Umstrukturierung abgeschlossen ist, werden rund 30 Prozent jener Kapazitäten entfallen sein, die vor 14 Jahren als unabdingbar erachtet wurden. Zudem klingt es nach weißer Salbe, wenn die KVBW vorrechnet, dass im Schnitt jede:r im Land einen Bereitschaftsdienst ohnehin nur einmal alle fünf oder sechs Jahre benötige.

Reformen im Gesundheitswesen waren stets fragwürdige Wechsel auf die Zukunft, weil der Staat immer wieder zu wenig Geld zumindest zur Anschubfinanzierung aufbringen wollte. Löcher wurden gestopft und anderswo neue gerissen. Viele dieser Wechsel stellten sich als ungedeckt heraus, weil Fallpauschalen und Budgetierungen, Zuzahlungen und marktwirtschaftliche Elemente die damit verbundenen Versprechen einer besseren und preiswerteren Versorgung keineswegs erfüllten. Diesmal heißen die neuen Zauberworte Telemedizin oder Patientensteuerung.

Dass dies gegenwärtig an den Bedürfnissen älterer Semester ganz und gar vorbeigeht, ändert an der harten Realität wenig. "Denn", sagt Lucha, "wir können den demografischen Wandel, die bevorstehende Verrentungswelle in der Ärzteschaft und den zunehmenden Wunsch nach Teilzeitarbeit unter Medizinern, auch weil der Beruf weiblicher geworden ist, sowie den zunehmenden Ärztemangel nicht ignorieren."

Noch so ein wuchtiger Satz mit einer eindeutigen Botschaft: Vor allem wer nicht privat versichert ist, muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass vieles – Wartezeiten, Zuzahlungen, Hilfsfristen oder Erreichbarkeit – für ihn und sie schlechter wird in Zukunft. Oder zumindest auf keinen Fall besser.