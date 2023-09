Krankenhaus Herrenberg: Ein Leuchtturm wird plattgemacht

Schließt Herrenberg, müssen andere Standorte aufgebaut und neue Investitionen getätigt werden. Zahlt sich das aus? "Für mich", sagt Bodo Philipsen, Vorsitzender der SPD im Herrenberger Gemeinderat, "riecht das nach Verschwendung von Steuergeldern." Und auch Dieter Haarer, Fraktionschef der CDU im Herrenberger Gemeinde- und im Kreisrat, stellt sich gegen die Entscheidung. "So wie es war in Herrenberg", sagt er, "kann es nicht bleiben. Die Zukunft des medizinischen Bereichs ist offen, es wird Veränderungen geben. Aber so wie es hier geplant ist, darf es nicht werden." Auf keinen Fall glaubt Haarer, dass die Schließung des kleinsten Hauses im Verbund diesen Verbund retten könnte und das Defizit so ausgeglichen werden kann. "Ich selbst habe im Juli aus der Zeitung von der Sache erfahren, die Kreisräte waren nicht informiert, der Aufsichtsrat drängte schließlich an die Öffentlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass Herrenberg zum Bauernopfer gemacht wird."

Bevölkerung will Notfallversorgung auch nachts

Die erste der 14 Forderungen, die die Stadt Herrenberg an Landkreis und Klinikverbund richtet, besteht darin, eine Notfallversorgung über 24 Stunden vor Ort aufrecht zu erhalten. Gefolgt von der Forderung nach einem Aufschub der Entscheidung über den Standort – und nach mehr Transparenz auf allen Ebenen: Patientenströme, betriebswirtschaftliche Zahlen, die absehbare Verschlechterung der Versorgung an unterschiedlichen Standorten durch die Schließung Herrenbergs, die Darstellung der Investitionskosten, die durch die Schließung erst entstünden – all das liege noch im Dunkeln.

Böblingens Landrat Roland Bernhard und Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbundes, dankten zwar umgehend für die Anregungen, beharren jedoch auf einer schnellen Entscheidung: "Es soll Klarheit für alle Beteiligten geschaffen werden", sagen sie – was immer das bedeuten mag.

Von Geburtshilfe und Frauenheilkunde war dabei noch gar nicht die Rede. Über sie wird am 14. September gesprochen, einen Tag nach Abgabe des Fragenkatalogs, auf dem Sindelfinger Marktplatz. Dort informieren vier Hebammen und eine Fachärztin über die Situation. Einige von ihnen stehen beim Klinikverbund in Diensten, möchten namentlich nicht genannt werden. Nicht so Simone Müller-Roth: Sie ist Vorsitzende und Sprecherin des Hebammenverbandes im Kreis, freiberuflich als Hebamme tätig, außerdem als Gemeinderätin in Sindelfingen aktiv.

Die Geburtshilfe in Herrenberg sei ein Leuchtturmprojekt, bekräftigt Müller-Roth, über viele Jahre aufgebaut. Die Zertifikate eines babyfreundlichen Krankenhauses und die eines hebammengeführten Kreißsaals können nicht einfach an einen anderen Standort übertragen werden. Wohl kaum wäre das komplette Team der Herrenberger Geburtshilfe bereit, nach Nagold umzuziehen. Für viele Hebammen würde sich der Arbeitsweg verdoppeln, eine Durchmischung von mehreren Teams und Neuzugängen in Nagold wäre unvermeidlich – und ob dort je eine vergleichbare Qualität wie in Herrenberg erreicht werden könnte, stehe in den Sternen.