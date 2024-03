Schulprojekt Bismarckschule Stuttgart: Live-Politik

Lebhafter Schlagabtausch und schwierige Inhalte

Die Landtagsdebatte läuft, als die 8b im Gänsemarsch in die zweite Reihe des Zuschauer:innenbalkons eingewiesen wird, andere Schulklassen sind bereits da. Diskutiert werden die Vorfälle in Biberach an Aschermittwoch, wo Bauern, Bäuerinnen und weitere Krawallbrüder und -schwestern den Zugang zur Stadthalle blockiert hatten und die Grünen ihren geplanten Empfang sogar absagten, weil für die Sicherheit nicht garantiert werden konnte. Die SPD-Fraktion hatte dazu eine aktuelle Debatte beantragt, für sie war die Polizei offenbar nicht in angemessener Stärke vor Ort um die Veranstaltung zu schützen. Für die Polizei wiederum ist Innenminister Thomas Strobl (CDU) verantwortlich. Den galt es nun anzugreifen von Seiten der Oppositionsparteien SPD sowie FDP, die AfD redete auch. Unten am Redner:innenpult spricht gerade der CDU-Abgeordnete Tim Bückner und befindet, die Blockierer:innen seien keine Landwirt:innen gewesen und die Polizei habe alles richtig gemacht. Julia Goll von der FDP widerspricht und beschuldigt Innenminister Strobl, er habe sich im Vorfeld ebenso wenig gekümmert wie "hoch- und höchstbezahlte Kräfte" innerhalb der Polizei. Dann ein AfDler, Daniel Lindenschmid, der ganz im AfD-Modus die Opferrolle verdreht und beklagt, dass seine rechtsextreme Partei schon oft von "Schlägertruppen von links-grün"angegriffen worden sei, aber darum kümmere sich niemand.

Innenminister Strobl kontert ironisch: Beim AfD-Parteitag in Rottweil Ende Februar habe die Polizei die Lage und die Gegendemo gut im Griff gehabt. Drinnen allerdings habe die AfD es ganz allein geschafft, die Veranstaltung ins Chaos zu führen. Strobl: "Manchmal hatte ich den Eindruck, man hätte die Polizei in die Halle führen müssen, um AfDler vor AfDlern zu schützen." Dann tat er, was er reflexhaft immer tut, wenn Polizei in der Kritik steht – er lobt sie. Worauf Andreas Stoch (SPD) wiederum erwidert, schlecht geplante Polizeieinsätze wie in Biberach gefährdeten Polizist:innen.

Die spielen am Handy

Die 8b sieht also eine lebhafte Debatte, da die Schüler:innen aber nicht wirklich wissen, was in Biberach los gewesen war, achten sie auf anderes. Ihre Lehrerin hat ihnen aufgetragen, sich zu merken, was ihnen auffällt. Zur Sprache kommt das im abschließenden Gespräch mit Oliver Hildenbrand. Ihn fragen die Schüler:innen wie lange so eine Debatte dauere (so um die zwei Stunden), ob er Marmelade möge (ja), ob man sich bei ihm um ein Praktikum bewerben könne (gerne). Aufgefallen ist den Jugendlichen, dass die Abgeordneten immer nur ihre eigenen Redner:innen beklatscht haben, dass es Zwischenrufe gab und mehrere am Handy aktiv waren. "Ich glaube, die haben sich mit anderen geschrieben. Denn manche haben sich dann umgedreht und einen anderen angelacht", hat ein Schüler beobachtet. Hildenbrand: "Ja, wir haben WhatsApp-Gruppen. Man kann ja nicht mitten in der Rede aufstehen und zu einem Kollegen hingehen." Laptops und Zeitungen seien allerdings untersagt in den Plenarsitzungen, die Abgeordneten sollen sich auf die Diskussionen konzentrieren.