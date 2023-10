Schulprojekt Bismarckschule Stuttgart: Endspurt auf der Zielgeraden

Oliver Hildenbrand, Landtagsabgeordneter der Grünen, war zu Besuch bei unserem Schulprojekt an der Stuttgarter Bismarckschule und hat sich den Fragen der 8b gestellt. Von Israel über Gelächter im Landtag bis zu Gehältern von Politiker:innen.

Die Aufregung ist groß am Donnerstagmittag im zweiten Stock der Bismackschule. Schuld daran sind nicht etwa die Kontext-Redakteur:innen, die hinter dem Lehrerpult stehen und an deren Anblick sich die Klasse mittlerweile gewöhnt hat. Zum sechsten Mal ist Kontext bereits zu Besuch an der Werkrealschule in Stuttgart-Feuerbach, um mit den Achtklässler:innen an deren Texten zu feilen, die bald in Kontext veröffentlicht werden sollen.

Grund für die allgemeine Unruhe im Klassenzimmer ist aber ein ganz anderer: "Kommt heute nicht der Politiker?", fragt ein Schüler in der ersten Reihe. Ja, in 20 Minuten wird er hier sein: Oliver Hildenbrand. Der grüne Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Stuttgart III, welcher unter anderem den Stadtbezirk Feuerbach umfasst, ist der Einladung an die Schule gefolgt und wird sich mit Fragen löchern lassen. Im Anschluss werden ihn Phoebe und ihre Gruppenkolleginnen zum Thema Inflation interviewen.

Schon zwanzigmal von der Polizei kontrolliert

Klassenlehrerin Jennifer Kurrle hat die 8b bestens auf den Besuch vorbereitet. "Dürfen wir ihn auch zu Israel und Gaza befragen?", waren sich einige Schüler:innen unsicher. "Natürlich! Ihr dürft ihn alles fragen, solange ihr dabei respektvoll bleibt." Apropos respektvoll: Kurrle bittet die Mütze-tragenden Jungs für den Besuch ihre Kopfbedeckung abzunehmen – und bricht damit dem ein oder anderen das Herz. "Ach Frau Kurrle, nein!"