Graf Zeppelin, der Militarist: Vom Sockel geholt

Er war nicht der ewig lächelnde Alte mit dem Schnurrbart, der Graf Zeppelin, der Erfinder des gleichnamigen Luftschiffs. "Schluss mit der Verklärung", fordert Josef Büchelmeier, "er war durch und durch Militarist, seine Zeppeline haben die Zivilbevölkerung bombardiert."

Josef Büchelmeier, 75, ist nicht irgendwer. Der SPD-Politiker war Oberbürgermeister von Friedrichshafen (2001 bis 2009) und damit auch Vorsitzender der Zeppelinstiftung, die in der Stadt am See eine Macht ist. Kontext veröffentlicht seine Rede, gehalten am Antikriegstag vom 1. September in Friedrichshafen, in vollem Wortlaut. Als Dokument einer kritischen Heimatkunde, die auch vor Denkmalstürzen nicht halt macht.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der heutige Antikriegstag erinnert vom Datum her an den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen im Jahre 1939. In diesem Jahr erinnern wir uns auch an die Machtergreifung der Nazis 1933 vor 90 Jahren. Was hat das mit Friedrichshafen zu tun? Was hat das mit uns persönlich zu tun? Ich glaube sehr viel. Friedrichshafen ohne die beiden Kriege, ohne Zeppelin und dessen "Erbschaft", wäre eine andere Stadt.

Zumindest für mich gibt es einige Bezüge zur Friedrichshafener Geschichte: Mein Großvater war seit 1920 Frisör in Friedrichshafen, mein Vater ging hier zur Schule – in die Horst-Wessel-Schule, wie sie in der Nazizeit genannt wurde. Und ich selbst war von 2001 bis 2009 Oberbürgermeister meiner Heimatstadt. Schon davor und bis heute interessiere ich mich sehr für die jüngere Geschichte von Friedrichshafen im 20. Jahrhundert, vor allem für die Zeppelingeschichte und den Zweiten Weltkrieg. Für heute habe ich mir einige Gedanken gemacht, die ich Ihnen vortragen möchte.

Es gibt wohl nur wenige Städte unserer Größe in Deutschland, die wegen ihrer damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon hochmodernen Industriebetriebe so eng in die Kriegs und Rüstungsindustrie der Nazis eingebunden waren. Friedrichshafen und seine Betriebe, ja auch indirekt die Zeppelinstiftung, haben davon viele Jahre profitiert. Von 1933 an stiegen die Umsätze und Gewinne der großen Betriebe sprunghaft in die Höhe.

In vielen Erinnerungen an die Kriege des 20. Jahrhunderts wird vor allem die Zerstörung der Stadt im grausamen Bombenhagel der Alliierten 1944 beklagt. Die Stadt wird als Opfer des Krieges gesehen, den sie selbst mit vielen Produkten ihrer Industrie erst möglich machte. Das Gedenken an die schlimme Zerstörung der Stadt trug dazu bei, dass jahrzehntelang die andere Seite der Medaille ausgeblendet wurde, nämlich die Ursprünge der Rüstungs- und Kriegsindustrie schon beim Grafen Zeppelin und später in den von ihm angestoßenen Firmen: Zeppelin, Maybach, Zahnradfabrik, Dornier, um nur die bekanntesten zu nennen. Diese Spannung müssen wir in Friedrichshafen sehen und aushalten. Manche Fragen müssen neu gestellt werden.