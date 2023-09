Stuttgart 21 – Strafanzeige wegen Rostrohren: Plan: Null Gramm Rost. Realität: 92 Tonnen

Aus diesen Rohren wurde das 17,5 Kilometer lange Rohrsystem gebaut, das seit Jahren das Stadtbild rund um die Bahnhofs-Baustelle prägt. Aufgabe des GWM ist es, die Baugrube frei von Wasser zu halten. Dafür wird Grundwasser an den entsprechenden Stellen abgepumpt und in der Umgebung wieder in den Boden geleitet. Die Leitungen für dieses Infiltrationswasser (IW) führen durch die angrenzenden Stadtviertel bis in den Rosensteinpark in insgesamt 78 Sickerbrunnen, ein Teil direkt in den Neckar.

40 Prozent weggerostet

Nun, da die ersten Rohre der Leitung Richtung Neckar Anfang Juli wieder abgebaut wurden, ist zu sehen, was sich seit 2011 in ihrem Inneren getan hat: Sie sind massiv korrodiert, ein großer Teil der Substanz ist weggebröselt. Messungen vor Ort hätten ergaben, dass sich die Wanddicke teils um rund 40 Prozent verringert habe, sagt Hans Heydemann von der projektkritischen Gruppe "Ingenieure 22". Riesige Mengen von Rost seien jahrelang rechtswidrig in den Boden und in den Neckar geleitet worden, empört sich das Aktionsbündnis (AB) gegen Stuttgart 21. Am 10. August hat das Bündnis Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart gestellt – wegen Gewässer- und Bodenverunreinigung.

Angezeigt werden die Firma Hölscher Wasserbau aus Essen, die das GWM-System installiert und betrieben hat, und die Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm (PSU), die innerhalb der DB für Stuttgart 21 zuständig ist. Angeregt wird in der Anzeige auch, beim Stuttgarter Amt für Umweltschutz und beim Eisenbahnbundesamt (EBA) den Verdacht auf Beihilfe zu prüfen – denn beide hätten, so das Aktionsbündnis, ihre Aufsichtspflicht verletzt. Eine entsprechende Anzeige gab es bereits 2014 (Kontext berichtete), die allerdings von der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt wurde.