Wo ist Inna Zhvanetskaya?: Weg vom Fenster

Die jüdische Ukrainerin Inna Zhvanetskaya ist noch immer verschwunden. "Querdenker" hatten sie vor einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik und einer Impfung "gerettet" und irgendwo hingebracht.

Vergangene Woche hatten wir über die 86-jährige ukrainische Komponistin Inna Zhvanetskaya berichtet, die in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und gegen Corona geimpft werden sollte. Die Polizei hatte am 11. Januar vergeblich versucht, die Frau zuhause abzuholen. Sie war nicht da. Augenscheinlich hatten sich Impfgegner:innen gefunden, welche die – laut Betreuungsbeschluss demente und schwerkranke – Dame "gerettet" und "in Sicherheit an einen geheimen Ort" verbracht hatten.

"Report 24", ein rechtes Schwurbel-Medium aus Österreich, hat die Geschichte aufgebracht und getitelt: "Deutsches Gericht verurteilt Holocaust Überlebende zu Zwangsimpfung". Das Portal berichtete in mehreren Artikeln über die vermeintliche Rettung der 1937 geborenen Jüdin, unter anderem mit Videos von ihr, in denen sie sich dankbar zeigte. Auch ein Foto von Zhvanetskayas Personalausweis findet sich bei "Report 24" über einem Artikel, irgendwer hat ihn ihr wohl abgenommen und abgelichtet, wahrscheinlich als Beweis, tatsächlich bei der alten Dame zu sein. Die Telegram-Gruppen um Impfgegner und "Querdenker" glühten, auch "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg, seit einem halben Jahr in U-Haft, meldete sich aus dem Gefängnis und richtete seiner Gemeinde aus: "Was nützen Sonntagsreden, wenn in Deutschland an jüdischen Menschen wieder medizinische Experimente oder Behandlungen gegen ihren Willen durchgeführt werden sollen?" Zuerst hatte "t-Online" über den Fall berichtet, fortlaufend der "Zeitungsverlag Waiblingen" (ZVW). Bei Kontext nachzulesen ist die gesamte Geschichte hier.

Die Frau ist nicht auffindbar

Wie geht es jetzt weiter? Nach diversen Anfragen stellt sich heraus: Niemand weiß, wo die Frau sich befindet. Bis auf diejenigen, die sie aus ihrer Wohnung mitgenommen haben.