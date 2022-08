Brand bei Reifen-Göggel: Bruno, lass es

Wenige Tage nach dem Brand sitzen wir mit Lothar Wasel auf seinem Balkon mit Panoramablick. Unten im Tal liegt das 6.500-Einwohner-Städtchen Gammertingen, das ist wie viele auf der Schwäbischen Alb: immer der Straße entlang, lustig in der Narrenzeit, konservativ. Auf dem Hügel gegenüber thront die größte Firma am Ort, Reifen Göggel, gelandet wie ein Ufo, ausgestreckt auf zehn Hektar Fläche. Der Balkon bietet also einen Logenplatz für Flugshow, Feuerwerk, Großbrand – und Bilder für den großen Zorn.

Dem Kindergarten wird ein Grillfest untersagt

Der 74-jährige Anwalt nennt Göggel einen ungebildeten Oligarchen. Er fragt, wie es kommen kann, dass einer genehmigt kriegt, was niemand anderem erlaubt würde? Ein Feuerwerk mitten in der Sommerhitze, in der die Gemeinde Rauchen und Feuermachen in der Natur "strengstens" verbietet, dem Kindergarten ein Grillfest untersagt wird. Eine Flugshow inmitten galoppierender Krisen, in denen das Sparen von Energie ein Muss ist. Tausende von Reifen, im Freien gelagert, in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern und Wald? Alles genehmigt und wenn ja von wem?

Die Fragen sind eher rhetorischer Natur. Wasel holt die Antworten aus seinem politischen Leben. Er ist 25 Jahre im Gammertinger Gemeinderat gesessen, als einzige Opposition, Grünen-nah, aber unabhängig. Es seien harte Kämpfe für eine demokratische Kultur gewesen, erzählt er, "gegen Hinterzimmerpolitik und Mauschelei", und gegen den Vorwurf, er sei ein "geistiger Terrorist". Das Gremium sei "bis in die Haarwurzeln schwarz", sagt er, acht von der CDU, sechs von der Liste "Gleiches Recht für alle", drei Rotgrüne, die sich nicht sehr unterschieden, und dann noch Bürgermeister Holger Jerg, CDU-Mitglied und Duzfreund Göggels. Das verbindet.

Seine Fragen hat der Jurist auch in einen Leserbrief an die "Schwäbische Zeitung" gepackt, mit dem Hinweis, dass ihre Aufgabe doch wäre, als "vierte Gewalt" diesen Seilschaften nachzugehen und sie nicht "unter den Teppich zu kehren", zum "Gefallen der Mächtigen". Das Organ für christliche Kultur und Politik hat die Zuschrift nicht gedruckt. Sie sei "übersät von Vorverurteilungen", begründet der Redaktionsleiter in Sigmaringen, und kündigt vorsorglich an, dass er künftig von ihm keine Antwort mehr erhalten werde, "egal wie viele E-Mails Sie noch schreiben werden".

Der Bürgermeister sagt, er habe alles richtig gemacht