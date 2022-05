Katholikentag in Stuttgart: Der Papst soll nach Moskau fliegen

Auf dem Katholikentag treffen sich Pazifist:innen und Vertreter der Militärseelsorge. Die einen sehen keinen Anlass, von ihrer Grundhaltung abzurücken, die anderen sehen sich den Soldatinnen und Soldaten verpflichtet. Ein schwieriges Verhältnis angesichts des Ukrainekriegs.

Waffenlieferungen an die Ukraine? "Ich sehe im Moment angesichts der Macht des Faktischen keine andere Chance", sagt Christine Hoffmann. Die Generalsekretärin von Pax Christi verweist darauf, dass es unter den Mitgliedern der Internationalen Katholischen Friedensbewegung ganz unterschiedliche Meinungen gebe. Die einen seien dafür, andere würden sich dagegen aussprechen. Für Hoffmann ist momentan "das Wichtigste, dass der Krieg schnellstmöglich durch Verhandlungen beendet wird".

Nach Hoffmanns Ansicht ist die grundsätzliche Frage an die Gesellschaft noch drängender geworden. "Warum wühlen uns die Kriege in Äthiopien, im Jemen und in Syrien nicht genauso auf?", fragt sie kritisch nach und knüpft an den Aufruf des Papstes an die Gemeinden in aller Welt an. Im Jahr 2017 rief der Pontifex dazu auf, sich mit der Frage der Gewaltfreiheit als Voraussetzung für den Frieden auseinanderzusetzen.