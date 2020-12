"Querdenker": Vom OP-Saal in die Verschwörungsecke

Wie überall in Deutschland stieg die Zahl der Neuinfektionen auch in Esslingen rasant. Das kommunale Klinikum der einstigen Reichsstadt vor den Toren Stuttgarts muss immer mehr Covid-19-Patienten versorgen. Seit Tagen meldet das Deutsche Intensivregister, dass alle Betten auf der Intensivstation belegt sind. An den sechs Beatmungsgeräten kämpfen Virusinfizierte um ihr Leben.

Während die MitarbeiterInnen auf der Intensivstation am Limit sind, sieht ein Chefarzt des Klinikums die Viruspandemie offenbar als harmlos an. Dies ergeben Recherchen im Internet: So ist Professor Dr. Jürgen Degreif, Leiter der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Leitspruch: "Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben!"), Mitglied der Initiative "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie". Ende Oktober, zeitgleich mit Beginn des Wellenbrecher-Lockdowns, begrüßte ihn der MWGFD-Vorstand "herzlich" in seinen Reihen. Was den Beitritt des Chefchirurgen fragwürdig macht, ist das Motiv der Vereinsmitglieder: "Wir haben uns während der Coronakrise in unserer Kritik an den überzogenen Beschränkungen zusammengefunden", steht auf der Homepage.

Das Who is Who der selbsternannten Corona-Rebellen

Die Initiative ist kein unbeschriebenes Blatt. "Wer sich mit Corona befasst oder allgemein mit Viren und Impfungen, sollte das Kürzel MWGFD kennen", sagt der Journalist Ulf J. Froitzheim, der ein Redaktionsbüro im bayerischen Kaufering hat. Aber nicht, weil der Passauer Verein etwas Sinnvolles oder Nützliches zum Thema beizutragen hätte, sondern weil dessen Mitgliederliste sehr verräterisch ist. "Sie ist ein regelrechtes Who is Who der Youtube-Stars, denen vermeintliche 'Querdenker', selbsternannte Corona-Rebellen und Jünger des rechtsesoterischen Q-Anon-Kults huldigen", so Froitzheim.

Gründungsvorsitzender der MWGFD ist Sucharit Bhakdi. Der 1946 in Washington geborene Sohn eines thailändischen Diplomaten ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie; bis zu seiner Pensionierung 2012 leitete er der Professor ein Institut der Mainzer Uniklinik. Im März ging er mit steilen Thesen zu Covid-19 an die Öffentlichkeit und verfasste später gemeinsam mit Karina Reiß ein Büchlein mit dem Titel "Corona – Fehlalarm?" Reiß ist Bhakdis Ehefrau, die ebenfalls der MWGFD angehört. Anders als ihr Gatte steht sie noch im Berufsleben. Als Biochemikerin besitzt sie eine Professur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), ihr Fachgebiet sind Entzündungserkrankungen der Haut.