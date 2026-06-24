Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 795
Debatte

PFAS

Augenwischerei

PFAS: Augenwischerei
|

Datum:

Baden-Württemberg handelt: Die grüne Umweltministerin Thekla Walker stellt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung, um zu erforschen, ob und wie Ewigkeitschemikalien (PFAS) aus dem Boden gefiltert werden können. Die Erfolgschancen? Na ja.

Sie will das PFAS-Problem nun angehen: Thekla Walker (Grüne), die alte und neue Umweltministerin von Baden-Württemberg. Foto: Jens Volle
Sie will das PFAS-Problem nun angehen: Thekla Walker (Grüne), die alte und neue Umweltministerin von Baden-Württemberg. Foto: Jens Volle

Nahezu täglich ploppen Meldungen auf, die über neue Umweltskandale im Zusammenhang mit der Ewigkeitschemikalie PFAS berichten. Denn zahlreiche dieser über 10.000 Fluorverbindungen, die lange Zeit unter dem Radar der Umweltmediziner liefen, werden inzwischen als gesundheitsschädlich eingestuft. Bis vor wenigen Jahren galten sie noch als chemische Wundermittel, die beispielsweise zur Herstellung von Kältemitteln und Regenjacken genauso eingesetzt werden konnten, wie von Teflonpfannen und Arzneimitteln. Dank einer intensiven Lobbyarbeit der chemischen Industrie sind sie noch immer nicht verboten, obwohl dies Umweltschützer vehement einfordern. Schlimmer noch: Obwohl es mittlerweile für nahezu jede PFAS-Verbindung Ersatzstoffe gibt, wird weiterhin mit ihnen produziert – mit allen Gefahren für die menschliche Gesundheit. Und wenn sie erst einmal in die Umwelt gelangt sind, wird man die meisten von ihnen nicht mehr los. Aus diesem Grund hat das baden-württembergische Umweltministerium jetzt ein millionenschweres Forschungsprogramm gestartet. Mit höchst zweifelhaften Erfolgsaussichten.

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) jedenfalls hat mordsmäßig gepowert, nachdem sie wieder als Ministerin in die Landesregierung aufgenommen worden ist. Sage und schreibe 1,2 Millionen Euro stellt sie jetzt für das Forschungsvorhaben SPIRIT "Strategien für die PFAS in-situ-Reinigung mittels innovativer Technologien" zur Verfügung. Damit soll nach Methoden geforscht werden, wie man die Ewigkeitschemikalien, mit denen in Rastatt und Mannheim 1.700 Hektar Ackerland kontaminiert worden sind, aus den Böden entfernt oder unschädlich gemacht werden können. Bislang mussten von den Behörden zwischen 2013 und 2025 insgesamt 26 Millionen Euro ausgegeben werden, um die Wasserversorgung in den betroffenen Regionen sicherzustellen. Und kein Ende in Sicht. Denn nur durch großflächigen Bodenaustausch oder Versiegelung ist es aktuell möglich, das Durchsickern von PFAS ins Grundwasser zu verhindern. So könne das auf gar keinen Fall weitergehen, argumentiert das Ministerium.

Solche Aussagen von einer Ministerin, die sich beim PFAS/TFA Skandal von Solvay in Bad Wimpfen (Kontext berichtete) jahrelang hinter Ausflüchten versteckt hat, dass man da rein "rechtlich leider nichts machen" könne, klingen zumindest erstaunlich. Hat die Ministerin, die sich auch beim nächsten Solvay-Skandal (dem unkontrollierten Ausstoß des Klimakillergases SF6, Kontext berichtete) nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, etwa plötzlich dazu gelernt und erkannt, wie problematisch diese Fluorverbindungen für die menschliche Gesundheit sein können? Oder geht’s um ein bisschen ministerielle Imagekorrektur?

Bis in alle Ewigkeit

Wie dem auch sei: Nun wird also dringend eine Methode gesucht, PFAS ohne Bodenaushub zu entfernen. Man könnte es auch die Quadratur des Kreises nennen, denn bislang findet sich weit und breit kein Konzept, das in irgendeiner Hinsicht Erfolg verspricht. Denn wie schon der Name sagt: Die Ewigkeitschemikalien sind entstanden, um zu bleiben. Es handelt sich bei ihnen seit den 1950er Jahren um komplett neue chemische (Fluor)Verbindungen, die nirgendwo in der Natur vorkommen und genau deshalb in der Natur auch nicht abgebaut werden können. Alle Versuche, sie vollständig zu entfernen, sind bislang gescheitert.

Beispiel 1: Lange Zeit als Wundermittel zur Eliminierung des besonders problematischen PFAS-Moleküls TFA galt die Umkehrosmose, bei der mittels eines gewaltigen Energieeinsatzes das giftige Fluorprodukt tatsächlich aus dem Wasser herausgefiltert werden kann. Auf die anschließende Frage: Wohin jetzt mit dem so gewonnen TFA gibt es bis heute keine Antwort. Denn selbst die Temperaturen in einer Sondermüllverbrennungsanlage reichen nicht aus, um dem Teufelszeug den Garaus zu machen.

Beispiel 2: Im Wasserwerk Ottersdorf bei Rastatt ist das Rohwasser seit Juli 2024 durch den Einsatz von Aktivkohle von den PFAS gereinigt worden. 20 Kubikmeter Aktivkohle waren dafür notwendig, um am Ende 215 Gramm PFAS herauszufiltern. Bedenkt man die Tatsache, dass die PFAS-Verunreingungen üblicherweise in Mikrogramm bemessen werden, ist das schon ein gewaltiges Pfund. Aber auch hier stellt sich nun die Frage: Wohin mit der nunmehr PFAS belasteten Aktivkohle? Sie werde "abtransportiert und fachgerecht aufbereitet" heißt es von den Rastatter Stadtwerken. Mit anderen Worten: Ein Großteil des Filtermaterials wird zur "thermischen Behandlung" in die Müllverbrennung verfrachtet. Klingt alles sehr löblich, jedoch: Weil die in einer üblichen Müllverbrennungsanlage herrschenden Temperaturen viel zu niedrig sind, entsteht dabei das PFAS-Spaltprodukt TFA. Das wird in der Müllverbrennung teilweise durch den Kamin in die Umwelt geblasen und regnet anschließend wieder auf uns herab oder es wird im Filter der Verbrennungsanlage zurückgehalten. Dieser Filter wird anschließend ebenfalls "thermisch behandelt" – und dann: siehe oben.

Fatale Botschaft

Langer Rede kurzer Sinn: Es gibt weltweit kein einziges technisches Verfahren, um einem Großteil der PFAS-Belastung beizukommen. Und daran wird auch die 1,2 Millionen Euro teure Forschungsinitiative der Umweltministerin nichts ändern.

Professor Michael Müller von der Universität Freiburg, einer der renommiertesten europäischen PFAS-Forscher, befragt nach seiner Einschätzung des "SPIRIT"-Programms, bringt es auf den Punkt: "Das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Dafür, dass unter anderem in Bezug auf Solvay/Bad Wimpfen jahrelang durch Nichtstun geglänzt wurde, kann man dies durchaus als Aktionismus bezeichnen. Und: Eine vollständige Zersetzung der PFAS durch Müllverbrennungsanlagen ist schier unmöglich." Ganz im Gegenteil sogar: Es entstünden dabei neben TFA neue, noch nicht einmal im Ansatz erforschte chemische Verbindungen.

Hinweis "PFAS-frei" fehlt!

Der Autor dieser Zeilen hat kürzlich eine neue Bratpfanne erworben. Selbstredend von einer einst renommierten, alteingesessenen schwäbischen Vorzeigefirma. Leider hat er sich beim Kauf in einem Anflug von beeindruckender Dusseligkeit von dem Aufdruck "PFOA-frei" so nachhaltig blenden lassen, dass er sich nicht intensiver um die Beschichtung des Küchengeräts gekümmert hat. Dabei ist der Aufdruck als solcher schon total bescheuert, denn Perfluoroctansäure (also PFOA) ist innerhalb der EU sowieso verboten. Kundentäuschung pur – aber das ist dem vermeintlichen PFAS-Experten nicht aufgefallen. Aufgeklärt wurde die Chose dann erst mithilfe der Ehefrau am heimischen Herd. Mit dem eindeutigen Ergebnis: Es handelt sich um eine mit Teflon beschichtete Pfanne! Und Teflon gehört zu den PFAS-Verbindungen. Was tun jetzt? Die Pfanne wegwerfen? Damit sie in der Müllverbrennung "thermisch behandelt" wird – wo bei dieser Gelegenheit wieder TFA entsteht, das dann anschließend leise auf uns herunterrieselt? Es ist zum Mäusemelken!

Vorschlag deshalb ans Umweltministerium: Wie wäre es, eine Initiative zu starten, die zum Ziel hat, auf jedem nicht mit Fluorchemie hergestellten Produkt den Hinweis zu platzieren "PFAS"-frei? Das wäre wirkungsvoller und dazu wesentlich billiger zu realisieren als die millionenteure Walkersche Augenwischerinitiative.  (gh)

Das wissen natürlich auch die Hauptnutznießer des Millionensegens, das renommierte "Technische Zentrum Wasser (TZW)" in Karlsruhe und die Universität Stuttgart. Aber wer will es den am Forschungsprojekt beteiligten Wissenschaftler:innen in Zeiten knapper Kassen verdenken, wenn sie sich über die ministeriellen Zuwendungen freuen, mit denen nun zumindest einige Labore mit wissenschaftlichen Aktivitäten versorgt werden können. Schaden kann das in dieser Hinsicht nicht – dafür aber umso mehr im öffentlichen Bereich. Denn durch diesen – von vornherein zum Scheitern verurteilten – Aktivismus wird ja immerhin eine Botschaft ausgesandt, die da lautet: Wir können die Chose auch wieder wegkriegen – wenn wir uns nur kräftig dafür ins Zeug legen! Und das ist fatal. Augenwischerei pur!

Einfach weggucken

Dabei gäbe es in Sachen PFAS mehr als genug Baustellen, die sich wesentlich sinnvoller beackern ließen. Beispielsweise die Beprobung der Gewässer um den Solvay-Standort Bad Wimpfen, wo im Jahr 2024 in der dortigen Waldwasserquelle eine TFA Konzentration von 319 Mikrogramm pro Liter gemessen worden ist. Ein Wert, der dem Fass buchstäblich den Boden ausgeschlagen hat: 32-fach höher als die (eh schon großzügige) Empfehlung des Umweltbundesamts in Sachen Trinkwasser.

Nachfrage von Kontext in der vergangenen Woche beim zuständigen Landratsamt Heilbronn, wie sich die Werte seitdem entwickelt hätten. Verblüffende Antwort: Ende 2025 seien die Beprobungen beendet worden, da Solvay ja seine TFA basierte Produktion eingestellt habe. Ob da also weiter dieses hochproblematische Molekül an den Neckarhängen herunterrieselt – und woher diese exorbitanten Konzentrationen stammen könnten? Interessiert bei der zuständigen Gesundheitsbehörde anscheinend niemanden mehr. Das kann man fahrlässig nennen. Oder schlichtweg Untätigkeit im Amt.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

06.05.2026
Treibhausgas-Skandal bei Solvay
Die SF6-Protokolle

Der Chemiekonzern Solvay hat in Bad Wimpfen jahrelang tonnenweise das Klimakillergas SF6 in die Luft geblasen, ehe der Skandal im vergangenen Dezember ans Licht kam. Das baden-württembergische Umweltministerium war schon seit 2024 über Missstände…

5 Kommentare
29.04.2026
TFA im Neckar
Ausstieg geht nicht? Gibt's nicht!

Die Belastung des Neckars mit Trifluoressigsäure (TFA) ist deutlich gesunken. Und zwar seit Anfang 2026 – also nachdem der Chemiekonzern Solvay in Bad Wimpfen seine TFA-basierte Produktion gestoppt hat. Das zeigen die Untersuchungen des Chemikers…
28.01.2026
Umweltausschuss zu SF6 und Solvay
Eingeseift

Die CDU zitierte Thekla Walker, grüne Umweltministerin von Baden-Württemberg, wegen des Treibhausgasskandals des Chemieproduzenten Solvay in Bad Wimpfen in eine Sondersitzung des Umweltausschusses. Die lieferte atemberaubende Erkenntnisse zum Umgang…

4 Kommentare
31.12.2025
Ewigkeitschemikalien
Die Zauberlehrlinge

In diesem Jahr landete Bad Wimpfen in den Schlagzeilen – weil dort die Chemiefabrik Solvay massenhaft Ewigkeitschemikalien freisetzt. Kaum wurde bekannt, dass die TFA-Produktion beendet werden soll, kocht der nächste Solvay-Umweltskandal hoch.
09.04.2025
PFAS und TFA
Gift im Wasser und das Schweigen der Ämter

In Bad Wimpfen und Untereisesheim werden in Quellen, die für das Trinkwasser genutzt werden, seit Wochen extrem überhöhte Werte der gesundheitsschädlichen PFAS-Ewigkeitschemikalie Trifluoracetat (TFA) nachgewiesen. Und die Bürger:innen wissen von…

5 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 795 vom 24.06.2026

Überall Protest

Da hat Luigi Pantisano ja einen formidablen Fehlstart auf und vor dem Linken-Parteitag in Potsdam…

5 Kommentare
Kontext-Geburtstagsfest
Heiße Party nur mit Ihnen

Am Samstag, 27. Juni feiern wir auf der Kulturinsel Stuttgart die ersten 15 Jahre von Kontext. Mit…

2 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • Rupp
    vor 5 Stunden
    Antworten
    Walker hat sich nicht nur in Sachen Solvay in Bad Wimpfen weggeduckt. Es wird immer wieder in der Berichterstattung zu PFAS vergessen, dass die Verseuchung in Rastatt unter einer grün geführten Landesregierung nachgewiesen wurde.
    Ex-Minister Untersteller (Grüne) ver(t)rat die Auffassung, dass der…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 795 / Entschuldigt euch! / W.B. / vor 14 Stunden 26 Minuten
Nicht alle Versager bei den für Stuttgart 21 Verantwortlichen waren Großmäuler, die DB-Fuzzys von Dürr über Mehdorn und Grube und einige Schmalspurpolitiker/innen natürlich ausgenommen. Unsere Ministerpräsidentenriege hat sich m.E. gefreut, dass...

Ausgabe 795 / Sich endlich ehrlich machen / W.B. / vor 15 Stunden 4 Minuten
Man mag zu Winfried Hermann stehen wie man will. Aber dass dieses .... mit ihren schrecklichen Meinungen und Aussagen seine Nachfolgerin als Verkehrsministerin wurde, hat er nicht verdient. Bei der Dame bestätigt sich schon lange das Peterprinzip. Als...

Ausgabe 795 / Entschuldigt euch! / Claudius Gromer / vor 18 Stunden 4 Minuten
Also die Außenwirkung des Desasters und der „Ruf Deutschlands“ interessiert mich wenig - das Ding ist halt eine Fehlplanung und -leistung, aber wenn nur genug Interessen (Immobilien!) dahinterstehen, wird sowas halt doch gemacht, ohne Rücksicht auf...

Ausgabe 795 / Erfolglose Suche nach sich selbst / Claudius Gromer / vor 18 Stunden 18 Minuten
Warum sollte man von der SPD (noch) irgendetwas erwarten, welchselbiges in die Kategorien „sozial“ oder „zukunftsweisend“ passen würde? Zumal von der in Ba-Wü nach fünfeinhalb Prozent? Wie sagte doch ein Hochschuldozent in Weingarten/Württ....

Ausgabe 795 / Sich endlich ehrlich machen / Wolfgang / vor 19 Stunden 33 Minuten
Hach Gottachgott, ja. Welchen denn?

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!