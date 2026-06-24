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Ausgabe 795
Medien

Kontext-Geburtstagsfest

Heiße Party nur mit Ihnen

Kontext-Geburtstagsfest: Heiße Party nur mit Ihnen
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Datum:

Am Samstag, 27. Juni feiern wir auf der Kulturinsel Stuttgart die ersten 15 Jahre von Kontext. Mit Fotoausstellung, Live-Musik, DJ, gutem Essen, Nähkästchengeplauder von den Redakteur:innen – und mit Sprühregen. Feiern Sie mit!

Illustration: Oliver Stenzel, Grafik: Susanne Wais
Illustration: Oliver Stenzel, Grafik: Susanne Wais

Ja sapperlot, das ging schnell: Kaum drehen wir uns um, schon sind wir 15 Jahre alt. Als im April 2011 die erste Kontext-Ausgabe online ging, war das auch ein Experiment: Kann unabhängiger, werbefreier, spendenfinanzierter Journalismus funktionieren? Offensichtlich ja.

Mehr als die Hälfte der Kontext-Geschichte, rund acht Jahre, ist von der juristischen Auseinandersetzung mit einem Neonazi überschattet, der uns verbieten wollte, dass wir ihm eine Reihe widerlicher gewaltverherrlichender Facebook-Posts zuordnen. Vor Kurzem sind wir in dieser Sache beim BGH unterlegen und müssen nun an die 130.000 Euro Schadensersatz und Prozesskosten zahlen. Aber dass uns das nicht das Genick bricht, liegt an Ihnen, all unseren großartigen Unterstützer:innen. Sie haben uns immer wieder mit Ihren Spenden ein Fundament geschaffen, damit wir weiterarbeiten können – und wenn es sein muss, wegen unserer Recherchen auch mal vor Gericht ziehen können. Deswegen feiern wir am Samstag, dem 27. Juni nicht nur uns, sondern auch Sie, die Kontext erst ermöglichen – und das hoffentlich mit ganz vielen von Ihnen zusammen.

Wer angesichts der Hitze schwankt, ob sie oder er kommen soll: Auf dem Gelände stehen Bäume, Sonnenschirme, eine Wassernebelanlage zur Abkühlung gibt es auch und die Bar hat extra viel Wasser eingekauft. 

Gefeiert wird ab 16 Uhr auf der Kulturinsel in Stuttgart-Bad Cannstatt. Natürlich wird es auch um Journalismus gehen, Redakteur:innen werden von ihren Recherchen berichten, eine Ausstellung zeigt die tollsten Bilder unserer Fotografen, dazu gibt es gutes Essen und gute Musik vom DJ-Pult und live. Für Letzteres konnten wir das großartige Duo Malmzeit gewinnen. Pioniere auch sie: Jochen Neuffer und Jörg Scheller alias Sumatra Bop und Earl Grey können für sich in Anspruch nehmen, den ersten Heavy-Metal-Lieferservice der Welt gegründet und die laute Musik in ein kammermusikalisches Format gebracht zu haben. Und da die beiden während ihrer Sets immer Tee trinken, beginnt ihr Konzert auch schon zur Tea Time, um 16.45 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!


Kontext feiert 15 Jahre unabhängigen Journalismus am Samstag, 27. Juni, 16 bis 22 Uhr, Kulturinsel Stuttgart-Bad Cannstatt, Güterstraße 4, Eintritt frei.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

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6 Kommentare
 
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2 Kommentare verfügbar

  • MCBuhl
    vor 1 Tag
    Antworten
    Hallo. Findet das statt? Das zeitgleich am selben Ort geplante Stadteilfest ist wegen der HItze abgesagt..?
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