Müllabfuhr privatisieren: Blöde Idee

Beeindruckend ist auch die Entscheidungsvorlage, die die Verwaltung dem Gemeinderat vorgelegt hat. Darin räumt sie offen ein, warum ihr die KST zu teuer ist: Die Stadt hat fast 20 Jahre nichts in Müllautos investiert, nichts in die Gebäude, keine Personalplanung betrieben, so dass die KST-Mannschaft nun überaltert ist mit entsprechen hohem Krankenstand. Anders ausgedrückt: Systematisch wurde eine im Grunde gut und verlässlich funktionierende Abteilung kaputtgespart, um am Ende sagen zu können: Oh! Der Zustand ist ja miserabel. Das lassen wir lieber, sonst müssten wir ein neues Gebäude bauen, neue, umweltfreundliche Müllautos kaufen und in Personal investieren, das im Moment kaum zu finden ist. Angeblich 3,5 bis 4 Millionen Euro betrage der Investitionsbedarf, so die Verwaltung, dazu kämen mehr als 250.000 Euro jährliches Defizit aus dem laufenden Betrieb.

Der Plan ist also, noch bis Ende 2024 das Defizit in Kauf zu nehmen, inklusive Personalnot und reparaturanfälliger Müllautos, dann übernimmt ein privater Anbieter das Geschäft. Das Geschäft? Warum soll sich ein Privater ein defizitäres Geschäft ans Bein binden? Offenbar setzen die Verwaltung und auch der Landkreis, der Müllsatzungen und Vergaben in der Hand hat, darauf, dass ein Privater effektiver Müll abfahren kann. Im Rest des Landkreises Tübingen hat derzeit die Firma Alba den Auftrag für die Müllabfuhr, da wird sie doch auch die Stadt Tübingen noch mitmachen können. Billiger sei ein Privater – auch das schreibt die Verwaltung offen –, weil er nur zwei statt drei Menschen aufs Müllauto setzt und die Löhne dort niedriger sind. Schön, wie die öffentliche Hand hier schlechtere Standards für Beschäftigte fördert.