Esoterik: Gefahr für die Demokratie

Diesen Fragen ging unlängst die Bundeszentale für politische Bildung (BpB) nach. Bei einem hochkarätig besetzten Kongress in Fulda nahm sie das "Spannungsverhältnis Esoterik und Demokratie" unter die Lupe. Interessant war zunächst die Frage, was genau Esoterik eigentlich ist. "Esoterik gibt es gar nicht" ("There is no such a thing as esotericism"), überraschte der renommierte Amsterdamer Esoterik-Forscher Wouter J. Hanegraaff das Publikum. Unter dem Begriff werde vielmehr ein Sammelsurium an Ansätzen subsumiert, die von der aufgeklärten westlichen Kultur als unwissenschaftlich abgelehnt würden ("rejected knowlegde"). Es ist also schwer zu fassen, das Phänomen Esoterik, und es geht auch nicht darum, es insgesamt zu verteufeln, so BpB-Präsident Thomas Krüger. Aber die Gesellschaft und auch die politische Bildung müssten genauer und differenzierter hinschauen als bisher.

Esoterik als Diesseitsreligion mit Entlastungswirkung

Die Esslinger Professorin für Soziale Arbeit Claudia Barth tut das seit den 1990er-Jahren. In ihren Studien mit Menschen, die sich selbst als esoterisch bezeichnen, hat sie einige gemeinsame Glaubenssätze gefunden. Demzufolge gehen Esoteriker:innen von der Existenz einer allumfassenden Kraft im Universum aus, die ihre Gesetze in jedes kleinste Teil und in jeden Menschen übertrage, beispielsweise durch (wissenschaftlich nicht nachweisbare) "feinstoffliche Prozesse". Sie glauben an eine beseelte Natur, die per se immer gut ist. Sie setzen auf Imagination und innere Einkehr, um kosmische Gesetze zu erkennen: Ob eine Theorie richtig ist, muss man nicht nachprüfen, sondern fühlt man. Und sie glauben an Reinkarnation, streben nach Verwandlung in ein höheres spirituelles Wesen, in das eigene "höhere Selbst".