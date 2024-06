Harte Strafen: Die Abschiebe-Lüge

Im Falle des mutmaßlichen Mannheimer Täters bedeutet das mit größter Wahrscheinlichkeit, dass er Deutschland nie mehr verlassen wird. Ermittelt wird wegen Mordes, fünffachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Auch darüber hinaus ist der Afghane aus Herat als Anlass für Verschärfungs-Debatten ungeeignet: wegen zumindest vorübergehend ganz offensichtlich nicht misslungener Integration, wegen Unauffälligkeit und weil im Besitz eines Aufenthaltsstatus.

Überhaupt geht es, wenn der Staat aktiv wird, und das ist die Regel bei Wiederholungstätern, im ersten Schritt ausländerrechtlich überhaupt nicht um eine Abschiebung, sondern um eine Ausweisung. Dazu fordert die zuständige Ausländerbehörde auf. Folgt der Betroffene nicht – zum Beispiel Männer, die nach der Verbüßung von zwei Drittel ihrer Strafe aus dem Gefängnis entlassen werden – kommt eine Rückführung unter Zwang in Betracht, immer unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Herkunftsland bereit ist zur Wiederaufnahme.

"Wir schaffen das" ist endgültig Geschichte

Selbst fragwürdige Fälle werden von zuständigen Behörden als Erfolg präsentiert: So wurde ein über viele Monate auffälliger 27-jähriger Gambier, der mehrfach für Aufruhr an seinem Wohnort im Kreis Schwäbisch Hall gesorgt hatte, nach einigem Hin und Her direkt aus der Psychiatrie in die Abschiebehaft verlegt. Und in Folge in Begleitung eines Arztes und Sicherheitsbeamten im vergangenen Herbst nach Gambia gebracht.

Ursprünglich hätten die seit 2011 in Baden-Württemberg geltenden Vorgaben für Rückführungen eine solche Ausreise unter Zwang gar nicht ermöglicht, um dem Mann weiterhin die notwendige medizinische Versorgung in Deutschland zuteilwerden zu lassen. Aber die Zeiten ändern sich, der Druck von ganz rechts, inzwischen auch aus den demokratischen Parteien, ist riesig, Angela Merkels "Wir schaffen das" endgültig Geschichte. Für "eine Handvoll straffällig gewordene Migranten", klagte der Jurist und Bürgerrechtler Ulf Buermeyer im so erfolgreichen Podcast "Lage der Nation", würden Standards aufgegeben.

Jetzt lehren die Ergebnisse der Europawahl, dass es sich keineswegs auszahlt, populistische und nationalistische Themen der Konkurrenz zu kopieren. Union, SPD, Grünen oder FDP bringt es offenbar nichts, Rechtsaußen-Töne anzuschlagen. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz beispielsweise war einst angetreten mit der Verheißung, die AfD zu halbieren. Daraus wurde nichts. Selbst ernsthafte Ansätze spülen allzu viel Wasser auf die Mühlen der Populist:innen und Nationalist:innen.