Rettung vor den Nazis: Der stille Helfer des Ehepaars Eberle

Seit 1936 lebte das Ehepaar Eberle im Sandweg 7 in Stuttgart-Heslach, nicht allzu weit entfernt von der Wildpark-Station. Als die Luftangriffe der Alliierten ab 1943 auch den Stuttgarter Süden trafen, suchten die Eberles einen alternativen Schutzraum. Denn als Jüdin war es Else Eberle untersagt, die öffentlichen Bunker zu nutzen. Gertrud Imhof beschreibt die erste Begegnung ihres Vaters mit den Eberles: "Der kleine Bahnhof hatte einen Fahrkartenschalter. Eines schönen Tages kamen ein Mann und eine Frau mit einem kleinen Hund namens Kasperle. Sie hatten erfahren, dass wir einen kleinen Bunker haben, den wir bei Fliegeralarm nutzen. In Heslach durften sie wegen ihres Hundes nicht in den Bunker, erklärten sie." Imhof hatte nichts gegen den Foxterrier einzuwenden und bot die Pfaffendole als Unterschlupf an, nicht ahnend, mit wem er es zu tun hatte. "Zwei Tage später sind sie gekommen und mit in die Pfaffendole hinein", sagt Gertrud Imhof. So sei das eine ganze Weile gegangen.

Imhof wird gewarnt – und hilft trotzdem weiter

Als Imhofs Vorgesetzter von der Hilfsaktion seines Mitarbeiters erfuhr, zitierte er ihn zur Bahndirektion und warnte den Eisenbahner in einem vertraulichen Gespräch. Er erklärte ihm, wen er da in die Pfaffendole mit hineinnahm. "'Sie haben doch Familie, seien Sie vorsichtig', hat er meinem Vater gesagt", erzählt Gertrud Imhof. "Er hätte meinen Vater anzeigen können, aber es passierte gar nichts." Und sie fährt fort: "Mein Vater bat Herrn Eberle in sein Büro und es gab ein längeres Gespräch. Da hat er erzählt, dass seine Frau Jüdin ist und dass er beim Rundfunk war. Und dass er hat gehen müssen, weil er seine Frau nicht verlassen wollte."