Schienenverkehr im Land: Ohne Ruckeln geht's nicht

"Natürlich wird die Notmaßnahme in den nächsten zwei Jahren für das Land teurer werden", konzediert das Verkehrsministerium. Die Übernahme durch die SWEG habe sich aber als die beste Variante herausgestellt. "Wir machen das als eine nach europäischem Recht zulässige befristete Notmaßnahme zum Vollkostenprinzip", präzisiert Winfried Hermann. "Wird uns nachgewiesen, wie hoch künftig die Mehrkosten bei Abellio als Tochter der SWEG pro Zugkilometer sind, dann werden diese Mehrkosten ersetzt." Will sagen, das Land kompensiert die Verluste, und zwar aus Regionalisierungsmitteln des Bundes.

"In zwei Jahren schreiben wir dann das Netz und auch das Unternehmen Abellio neu aus", so Hermann weiter. "Die SWEG kann sich bei dieser Ausschreibung ebenfalls bewerben." Auf die Frage, ob das Land die Linien nicht auch direkt an die SWEG hätte vergeben können, antwortet das Ministerium: "Eine Direktvergabe an die SWEG wäre nur möglich, wenn die SWEG sich künftig nicht mehr an Wettbewerbsverfahren beteiligen würde."

Befürworter einer Staatsbahn aus einer Hand verweisen gern auf die Schweiz. Winfried Wolf hat jedoch kürzlich in einem Artikel im Online-Magazin "Telepolis" nachgewiesen, dass der Schienenpersonenverkehr gerade in Großbritannien, das den Markt früh liberalisiert hat, in den letzten zwei Jahrzehnten besonders stark gewachsen ist, mehr noch als in der Schweiz. Schlusslicht ist Italien – mit einem Staatskonzern. Es kommt offenbar auch auf die nationale Politik an. Zwischen den einzelnen Mitgliedsländern gibt es enorme Unterschiede – trotz der erklärten Zielsetzung der EU, "einen einheitlichen europäischen Eisenbahnraum zu schaffen".

Insgesamt hält sich der Erfolg der EU-Strategie bisher in Grenzen. Seit 1995 liegt der Anteil der Schiene am Personenverkehr europaweit konstant bei 6,9 Prozent. Das ist viel zu wenig, um die Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 55 Prozent sinken, bis 2050 Klimaneutralität erreicht sein. Und der Verkehrssektor hat dazu bisher überhaupt keinen Beitrag geleistet.

Für die Straße fließt weiterhin mehr öffentliches Geld

Der Europarat will nun den "Schienenverkehr zur Nummer 1 intelligenter und nachhaltiger Mobilität" machen. So ist ein Papier vom vergangenen Mai überschrieben, das der Rat im Kontext des "Europäischen Jahrs der Schiene" gebilligt hat. Ganz am Anfang steht da, eine "Verlagerung des Verkehrs von CO2-intensiven Verkehrsträgern auf die Schiene" sei "wahrscheinlich der wirksamste Weg zur Dekarbonisierung des Verkehrs". Was allerdings fehlt, sind konkrete Zielvorgaben. Nur der Schienengüterverkehr soll sich bis 2050 verdoppeln und der Hochgeschwindigkeitsverkehr verdreifachen. Ansonsten setzt der Rat unverbindlich auf Fahrgastrechte, Liberalisierung – und Elektroautos.

Das wird nicht reichen. Es ist im Grunde ganz einfach: Wer mehr Verkehr auf der Schiene will, muss das Angebot verbessern und finanzielle Anreize schaffen. Eine Studie im Auftrag des Vereins "Netzwerk Europäischer Eisenbahnen" kommt freilich zu dem Schluss, die Straße werde gegenüber dem Schienenverkehr bevorzugt. 70 Milliarden Euro gibt die öffentliche Hand jährlich für den Straßenverkehr aus. Vor vier Jahren waren es noch 60 Milliarden. Wer den Verkehr auf die Schiene verlagern will, muss auch etwas von diesen Geldern verlagern. Und zwar schnell. Um den Güterverkehr bis 2050 zu verdoppeln, bleibt nicht mehr viel Zeit.

Der Wettbewerb allein wird es jedenfalls nicht richten. Und ein Problem bleibt: Wenn ein neuer Betreiber ein Linienbündel übernimmt, läuft oft nicht alles rund. Es fehlen Züge. Es fehlt Personal. Wie sich ja auch bei Abellio und Go-Ahead gezeigt hat. Hermann hat gegengesteuert, Lokführer ausgebildet und Züge angeschafft. Ob das reicht, damit es beim nächsten Mal reibungsloser verläuft, muss sich allerdings erst noch erweisen.

Im Moment scheint immerhin alles glatt zu gehen. Da nur die Geschäftsführung wechselt, ist mit Problemen kaum zu rechnen. Anders als in Nordrhein-Westfalen, wo nun Ende Januar die Abellio-Linien auf drei Unternehmen aufgeteilt werden. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VVR) geht davon aus, das Angebot zu achtzig Prozent aufrechterhalten zu können. Bei zwanzig Prozent der Verbindungen könne es dagegen zu Einschränkungen kommen. "Beim Übergang wird es ruckeln", prognostiziert der "Westdeutsche Rundfunk".