Mieterhöhung der SWSG: Auf Kosten der Mieter

Joachim Eyberg, Steuerberater aus Stuttgart-Vaihingen ist auf kommunale Unternehmen spezialisiert, interessiert sich deshalb auch für die SWSG und hat sich deren Geschäftsbericht näher angesehen. "So ein Geschäftsbericht verrät ja nicht alles", erklärt er. Zunächst ist der Gewinn mit 7,38 Millionen Euro angegeben. Das Geld geht in die Rücklagen. Mit zwei weiteren Rücklagebeträgen summiert sich der Jahresüberschuss aber auf 17,65 Millionen.

Und das ist noch nicht alles. Nach Abschreibungen in Höhe von 32 Millionen, die sich positiv auf die Bilanz auswirken, sowie Tilgungen, so Eyberg, ergäben sich Liquiditätsüberschüsse in Höhe von insgesamt 26 Millionen Euro, die wiederum für Investitionen in Bauvorhaben zur Verfügung stünden. Dazu kommen noch die so genannten stillen Reserven: Grundstücke, die im Wert gewaltig gestiegen sind. Sie tauchen in der Bilanz nicht auf.

Mit anderen Worten: Die SWSG muss nicht die Mieten erhöhen, um neue Wohnungen zu bauen. Und wenn die SWSG mehr Wohnungen bauen wolle, als sich mit den Überschüssen finanzieren lassen, sei die Stadt Stuttgart gefragt, ihr Kapital zu erhöhen, sagt der Steuerberater. "Es ist nicht die Aufgabe der Bestandsmieter der SWSG, durch ihre bestehenden und teilweise überhöhten Mieten oder durch weitere Mieterhöhungen Neubauten der SWSG zu finanzieren. Das ist unethisch."

Demo vor der Aufsichtsratssitzung

1137 Wohnungen hat die SWSG nach Auskunft der Stadt in den letzten vier Jahren neu gebaut. Davon sind aber nur 467 geförderte Wohnungen, einschließlich der Mietwohnungen für BezieherInnen mittlerer Einkommen (MME). Bei einem Verhältnis von zwei zu eins, also doppelt so vielen Sozialwohnungen wie MME, wie im Stuttgarter Innenentwicklungsmodell vorgesehen, sind das 310 Sozialwohnungen in vier Jahren. Im selben Zeitraum wurden aber auch ungefähr 300 Wohnungen abgerissen: in der Regel ältere Wohnungen, die oft weniger kosten als neue Sozialwohnungen. Unterm Strich hat die SWSG kaum mehr kostengünstige Wohnungen anzubieten als vorher.