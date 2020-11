Corona-Fonds für KMU: Warten auf Staatsknete

Boris Weirauch, SPD, will auch in der Krise Mitbestimmung sichern.

Das erinnert stark an den Spruch "Sozial ist, was Arbeit schafft", den die neoliberale von Arbeitgeberverbänden finanzierte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft im Jahr 2000 mit Plakaten und Anzeigen in die Köpfe hämmerte. Offenbar mit Erfolg. Boris Weirauch ärgert das noch immer. Der sozialdemokratische Abgeordnete aus Mannheim hatte sich intensiv um den Beteiligungsfonds des Landes gekümmert. Er findet: "Alle Arbeitsplätze sind gleich viel wert. Wir sollten auch in der Krise keine Abstriche bei der Mitbestimmung und der Tarifbindung machen und Instrumente nutzen, um dies deutlich zu machen, gerade wenn es um staatliche Unterstützung geht. Leider spielt das bei der grün-schwarzen Landesregierung überhaupt keine Rolle".

Die SPD wollte auch, dass in dem Gremium, das über Anträge auf Staatsbeteiligung entscheidet, nicht nur Vertreter von Finanz- und Wirtschaftsministerium sitzen, sondern wenigstens beratend auch Vertreter vom der zuständigen Gewerkschaft und des Arbeitgeberverbandes. Auch das war den Regierungsfraktionen zu viel.

"Dabei haben wir und besonders die IG Metall mit so etwas ja schon viel Erfahrung", sagt Julia Friedrich vom DGB und nennt Standortsicherungsvereinbarungen als Beispiel: Wenn ein tarifgebundenes Maschinenbau-Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt und meint, es müsste vom Tarif abweichen, wendet es sich an die IG Metall, um zu verhandeln. Das Unternehmen legt sämtliche Zahlen offen, erklärt, wie es wieder auf die Beine kommen will und was es von den Beschäftigen erwartet, häufig geht es dabei um Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld. Dann wird verhandelt und wenn alles gut geht, geben die Beschäftigen zeitlich begrenzt etwas her und bekommen dafür eine Beschäftigungssicherung. Es gibt also Profis für Restrukturierungen.