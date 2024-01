Migrationspolitik: Wien ist anders

Es braucht Geduld und eine ordentliche Portion Gelassenheit, Tatkraft und vor allem Offenheit gegenüber dem steten Wandel der Stadtgesellschaft.

Ein Beispiel ist die Mehrsprachigkeit. Die als "Ressource" schon in Schule und Kita zu fördern, wird nach dem Integrationsmonitoring von zwei Dritteln der Bevölkerung für notwendig gehalten. Wie sehr der hierzulande beliebte Ruf nach Deutsch auf dem Schulhof von Staubschichten überlagert ist, zeigt der Umstand, dass 93 Prozent der Jugendlichen in Wien, die daheim mit ihren Eltern in deren Muttersprache reden, im Alltag und im Freundeskreis Deutsch sprechen. Deutsch sei "höchstrelevant" für Integration und Teilhabe, schreiben die Autor:innen. Zugleich arbeiten viele Behörden nicht nur im Umgang mit Geflüchteten und nicht nur bei speziell ausländerrechtlichen Fragen mit Bildersprache oder mit mehrsprachigen Formularen, um "ein Willkommen zu signalisieren" und Hürden zu senken.

Auch keine Kleinigkeit: Seit 2015 wird von der Stadt die "Kinderbücherei der Weltsprachen" organisiert, die insgesamt rund 13.900 Medien in über 50 Sprachen besitzt. In den 38 städtischen Büchereien sind Deutsch und Englisch selbstverständlich. 25 haben sogar Medien, Sprachlernmaterialien und Bücher in Ukrainisch und Russisch, in Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch oder Türkisch im Angebot – für Geflüchtete zur kostenlosen Nutzung.

Alle dürfen arbeiten

Erfahrungen mit Zuwanderung aus der ganzen Welt werden in Wien schon seit Jahrhunderten gesammelt. Schon im Hochmittelalter gab es, urkundlich verbrieft, die Anwerbung von Gastarbeiter:innen, beispielsweise in Gestalt von Handwerkern und Gewerbetreibenden, unter anderem aus Flandern. In der Baubranche reüssierten Bayern, die Habsburger benötigten Personal in der Residenzstadt, viele Bettler kamen aus dem süddeutschen Raum, Großhändler, Griechen, Armenier, Calvinisten und Juden, auch schwer integrierbare spätere Promis wie der äußerst umtriebige Bonner Ludwig van Beethoven mit seinen über 50 Wohnsitzen in der damals eine Viertelmillion Einwohner:innen zählenden Stadt.

Im Zuge der Industrialisierung wurde Mitte des 19. Jahrhunderts der Arbeitsmarkt komplett liberalisiert. Die Ausbeutung des neu entstehenden Prekariats aus Böhmen und Mähren in den Ziegelwerken für die bürgerlichen und adeligen Prachtbauten im Klassizismus war Motivation für Andersdenkende, sich zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zusammenzufinden. Die Massenflucht aus dem untergegangenen Reich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg führte zur bis heute vorbildlichen Wohnbau-Offensive im roten Wien.