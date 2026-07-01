Kontext-Fest in der Kulturinsel Bad Cannstatt: Wir hauen weiter auf die Kacke

Keine langen Redebeiträge sollten den Tag dominieren. Vielmehr ging es um das Beisammensein drumherum. Das Duo Malmzeit, Jochen Neuffer (alias Sumatra Bop) und Jörg Scheller (alias Earl Grey), brachte uns zur Tea-Time ihren "Kammermetal" näher – ihre Losung: Make metal small again. DJ Joe Whirlypop legte, anders als ursprünglich geplant, drinnen bei der Bar auf. "Weil sonst die Platten schmelzen", wie Kontext-Redakteurin und Moderatorin Gesa von Leesen erklärte.

Viel zu sehen – außer Politnasen

Nicht schlimm, so gab's zur Ausstellung unserer Fotografen eine musikalische Umrahmung. Die besten Bilder aus 15 Jahren Kontext zu Kultur, Protest, Arbeit und Sozialem waren an den Wänden und Säulen zu sehen. Nur keine Politnasen – die sehen Sie in unseren Ausgaben ohnehin genug, meinten Martin Storz, Joachim E. Röttgers, Jens Volle und Julian Rettig, die ehemaligen und aktiven Knipser unserer Redaktion.