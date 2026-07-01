Kontext-Fest in der Kulturinsel Bad Cannstatt: Wir hauen weiter auf die Kacke

Zum Wochenbeginn kam die ersehnte Abkühlung in Stuttgart, die Temperatur blieb unter 30 Grad, nachdem am Wochenende in ganz Deutschland und auch in der Landeshauptstadt Hitzerekorde gemessen worden waren. Fast 40 Grad zeigte das Thermometer am späten Samstagnachmittag an. Tipps, wie diese Hitze zu überstehen ist, gab's vergangene Woche zuhauf. "Eine Siesta ist bei mehr als 30 Grad eine gute Idee", hieß es etwa in der Landarzt-Kolumne der FAZ und die "Süddeutsche Zeitung" riet, kühle Plätze aufzusuchen, etwa Kirchen – oder gar Friedhöfe, wenn es dort Trinkwasserbrunnen gibt.
Für Stuttgarterinnen und Kontext-Liebhaber gab es am Samstag eine seltene Gelegenheit, um sich eine Abkühlung zu gönnen – ohne Friedhofsstimmung, ganz im Gegenteil. Während scheinbar sämtliche Veranstaltungen wegen der Temperaturen flachfielen (lustigerweise auch der Bevölkerungsschutztag), feierte Kontext seinen 15. Geburtstag in der Kulturinsel. Mit vielen Gästen, darunter Stadträtinnen und Bezirksbeiräte und sogar ein amtierender und ein ehemaliger Landesminister. Ja, zwanzig oder dreißig Gäste mehr hätten noch Platz gehabt – aber so war's auch sehr schön.
Letzte Kommentare:
genau dieses Wegducken der „Umweltministerin“ Thekla Walker war für mich der Grund, die Grünen nicht mehr zu wählen. Daß sie jetzt ohne jede Chuzpe erneut dem „Umweltministerium“ vorsitzt, finde ich ein Debakel!
Dem Herrn Bär ist zu heiß geworden. Kann mir jemand sagen, wa er sagen will? #Artikel: Wir ham's ja. Wie sagte der Markensoziologe kürzlich auf SWR1 Leute richtig - eine Marke entsteht durch ein gutes Produkt im Alltag. Und das bedeutet, dass man...
Ihr Furor, Verehrtester, und nicht, dass eine Sicherung durchbrennt ...
Frieden ist übrigens der beste Umweltschutz liebe Grüne! Positionspapier des BDSV e.V. zum Umgang mit PFAS in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie Der BDSV e.V. ist die Interessenvertretung der deutschen Sicherheits-...
Entschuldigen ? Wofür ? Es läuft doch "wie geschmiert", nicht wahr ?