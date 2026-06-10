Studentenwohnheime in Stuttgart: Gemeinnütziges Schimmeln

Ende Mai trifft sich der Bewohner mit Kontext am Wohnheimkomplex. Mit dabei sind Bianca Hewage, Vorstandsmitglied vom Tutoriumsverein, außerdem Christoph Ströhle sowie Christopher Szesny von der Studierendenvertretung der Universität Stuttgart (Stuvus). Gemeinsam führen die Studierenden durch mehrere Häuser, zeigen den Zustand in Küchen, Zimmern und die von Flurgemeinschaften genutzten Duschen. "Es ist quasi jedes Bad verschimmelt", erklärt Ströhle, der maßgeblich daran beteiligt ist, diese Zustände an die Öffentlichkeit zu tragen. Er vermutet, dass es an feuchten Wänden liege, die Wohnungen im Souterrain seien besonders stark betroffen. Wenn nur kleinere Schimmelflecken zu sehen sind, kommentiert Ströhle trocken, das sei noch ein gutes Bad oder Zimmer. Inzwischen sei man Schlimmeres gewohnt.

Der Pfaffenhof 1 ist eines von sieben Wohnheimen, die der Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime (VSSW) gehören. Der Verein wurde Ende der 1960er Jahre von Mitgliedern der Universität gegründet, um dringend benötigten Wohnraum für Studierende zu schaffen. Laut der Webseite gehören der VSSW insgesamt über 2.500 Wohnplätze. Der Verein ist gemeinnützig, muss also keine Körperschaft- und Gewerbesteuer zahlen, und sein Ziel ist laut Satzung "die ideelle und finanzielle Förderung von Studenten". Die Vereinigung sei "selbstlos tätig" und verfolge "nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke".

Auf Beschwerden folgen Drohungen

Das klingt zunächst nicht schlecht. Doch schon in der Vergangenheit gab es Kritik am Verein. Bis 2019 verwaltete noch das Studierendenwerk im Auftrag der VSSW das Pfaffenhof-Wohnheim und zwei weitere Wohnheime. Dann kam es zur Auseinandersetzung zwischen beiden Organisationen, wie die "Stuttgarter Zeitung" damals berichtete. Das Studierendenwerk hatte demnach Sanierungen angemahnt, die VSSW abgewiegelt – und übernahm die Bewirtschaftung der Wohnheime kurzerhand selbst.