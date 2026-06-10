Sportfotografie: Torwart vor Landschaft

Männer, die auf Bälle warten

Vielleicht rauchen die Herren Profitorhüter heute noch. Dem Nübel oder dem Donnarumma würde ich sowas zutrauen. Schaut ja keiner hin, wenn sich das Geschehen in die andere Hälfte verlagert. Dann stehst du als Torwart mutterseelenallein in einem vollbesetzten Stadion und niemand, wirklich niemand schert sich um dich. Im Fernsehen bist du erst recht weg vom Fenster. Erst dann, wenn der Ball in deine Nähe kommt, wirst du wieder wahrgenommen. Zwischendrin hättest du genügend Zeit, kurz ein paar Dinge zu erledigen. Kurz einen Drink nehmen oder geschwind Signal-Messages von der Russenmafia checken, wenn dein Telefon hinterm Tor liegt. Nur eines solltest du dir verkneifen: pinkeln. Das merken die Kameras. Der Vollpfosten, der Jahre später mit der Motorsäge das Dach seines Nachbarn verbessert hat, hat das einst ausprobiert. Uriniert gegen Unirea Urziceni. Hinter der Werbebande im Neckarstadion. Kannst du noch heute auf Youtube anschauen. Aber bitte, diese Lehmann-Aktion ist wirklich eine Ausnahme.

Eine weitere Ausnahme gibt's noch – und die ist große Kunst. Jetzt will ich dir nicht so intellektuell daherkommen, als wär' ich der leibhaftige Feuilledings. Aber ich will dir schon erklären, warum ich immer wieder auf die Torhüterfotos von Hans van der Meer starre. Natürlich hat es ein wenig mit Fußballromantik zu tun. Aber vor allem damit, dass man solche Fotografien in der Insta-Epoche kaum noch sieht. Tatsächlich fotografiert van der Meer komplett oldschool. Kein Zoom. Kein Serienbildauslöser. Kein Photoshop. Und auch keine Drohne. Eine Leiter reicht.