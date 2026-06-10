Sportfotografie: Torwart vor Landschaft

Lass dir bitte von niemandem erzählen, Fußball wäre ein einfaches Spiel, bei dem 22 Leute dem Ball hinterherrennen. Es sind halt nur 21. Immer gibt's einen, der bleibt, wo er ist. Egal, wo der Ball gerade rumspringt. Was soll der Torwart auch machen, wenn seine Mannschaft aufs Tor der anderen spielt? Also wartet er. Und wartet und wartet. Drum heißt er so. Torwart. Schon Theo Lingen trällerte davon, dass er im Tor steht. Wohlgemerkt: Er spielt nicht, er steht.
Nur vereinzelt sprechen Trainerschein-Streber mit A-Lizenz von einer Torspielerin oder einem Torspieler. Dieses bemühte Gequatsche dürfen wir getrost überhören. Ebenso wie die Tatsache, dass die großen Trainer mittlerweile darauf achten, dass ihr Torwart aktiv mitspielt. Erst recht seit der Rückpassregel. Sozusagen elfter Feldspieler. Aber mal ehrlich: Seit jeher sind die meisten Torhüter rumspaziert. Mal nach hier, mal nach da. Halt grad' wie sie wollten. Der Maiersepp hat einst während eines Bundesligaspieles eine Ente gejagt. Erfolglos. Nur in der Bierliga gab's welche, die sich an den Pfosten gelehnt haben. Gern mal stilecht mit Kippe.
Letzte Kommentare:
Dass es Schwierigkeiten bei der signaltechnischen Ausrüstung von S21 geben könnte, war schon im September 2010 durch einen Artikel von Arno Luik im Stern bekannt. Um bei den Kosten zu sparen, wurden die Tunnel mit zu kleinen Querschnitten für die...
Hört hört ! Die Ratten (einige Medien, allen voran die STZ, und einige Politiker) distanzieren sich ein bissle vom sinkenden Schiff. Ich vermute, sie suchen Rettungsboote für ihren Ruf. Über 20 Jahre lang schwafelten und logen sie vom „bestgeplanten...
Vielleicht sollte man sich einmal daran erinnern, dass Gesetze nichts anderes sind, als eine parlamentarische Vereinbarung: "so wollen wir es machen"; nix Heiliges. Außerdem könnten wir auch daran denken, dass unsere Vorfahren als Migranten in...
Auf die Entscheidungsträger von früher und auf die, die das Projekt nach wie vor für toll halten, wie der OB Nopper und die neue Verkehrsministerin, jetzt draufzuhauen bringt wohl nichts. Sie stellen sich blind und taub, ducken sich weg und sind...
Soso, Ende 2031? Bin dann über Achtzig. Und hoffentlich noch immer gut zu Fuß. Nämlich auf Wohnungssuche - herausgegriffen Stgt-Gablenberg ... Auf dass Sie wenigstens Ihren Humor nicht verlieren, Herr Bär!