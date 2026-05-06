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Ausgabe 788
Schaubühne

Der Ökodiktator

Ötzi will einziehen

Der Ökodiktator: Ötzi will einziehen
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Der Ökodiktator soll eigentlich sein Zimmer in der Regierungs-WG für seinen Nachfolger Ötzi räumen, aber er denkt nicht daran. Und der Boris will sogar zwei Zimmer. Nur im Kinderzimmer ist noch Platz, aber da hockt schon der kleine Stulle von der CDU. Was nun?

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Dossier zum Thema
Der Ökodiktator – alle Folgen

Cartoons sind die Würze des Journalismus. Sie pfeffern die Welt der Nachrichten, bringen sie in ihrer satirischen Überspitzung genauer auf den Punkt als manche Meldung. Und sie machen ganz nebenbei…
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08.06.2022
Der Ökodiktator
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Der Ökodiktator steckt in der Bredouille. Was tun mit dem Strobele? Nicht mal die CDU will ihn mehr und der Boris hat auch keine Idee, der ruht lieber in seiner Partei. Und aufräumen könnt’ auch mal wieder einer in der Regierungs-WG.

1 Kommentar
21.07.2021
Der Ökodiktator
Kli-Maaaa!

Der Ökodiktator hat viel um die Ohren mit seiner neuen WG. Erst pinnt der WG-Neuling Dany sein bayrisches Gspusi an die Wand, dann gibt deren Butzele viel Laut und der Boris plötzlich keinen mehr. Nur einer verliert seine notorisch gute Laune nicht.
27.01.2021
Der Ökodiktator
Eisen-Nanni will den Umsturz

Da fällt der Ökodiktator aus allen Wolken: Was sind das denn plötzlich für Nasen in seiner Regierungs-WG? Die eine beschmiert doch glatt seine Statue und der andere macht vor, wie man ein stolzes Rössle schaukelt.
28.10.2020
Der Ökodiktator
Der Draht zum Daimler ist klimaneutral

Zum bald zehnjährigen Machtjubiläum kann der Ökodiktator eine fantastische Öko-Bilanz vorweisen. Die Schlote rauchen, die Autos rollen, die WG-Kameraden applaudieren. Nur das Publikum mosert.
27.11.2019
Strafarbeit in der Regierungs-WG

Der Ökodiktator muss nachsitzen. Damit er sich in Zukunft genau überlegt, ob er was Richtiges sagt. Etwa zu Entertainer Harald Schmidt, mit dem er kürzlich über einen grünen Kanzlerkandidaten räsoniert hat.

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