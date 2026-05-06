Der Ökodiktator: Ötzi will einziehen

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Ötzi will einziehenDer Ökodiktator: Ötzi will einziehen
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Wo es gegrillte Gratis-Würstchen gibt, können sich auch Sprüche klopfende Adelige gut als (vermeintliche) Arbeitskämpfer verkaufen - und natürlich geht es hier am Tag der Arbeit auch wieder um eine Kernforderung dieser Partei: Die Rückkehr zur Kernkraft...
"Alles hat ein Ende... nur die Wurst hat zwei." Da die AfD keine Wurst ist, hat sie auch ein Ende.
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