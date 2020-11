Ökodiktator: Der Draht zum Daimler ist klimaneutral

Aufgebatscht!

O Tempora, o Mores! Die Eisen-Nanni von der CDU, designierte Ökodiktator-Kandidatin, zieht in die Regierungs-WG ein und greift gleich kräftig durch, da helfen auch grüne Statute nix. Was will Börlin-Tschemm da noch? Da bleibt dem Ökodiktator nichts…