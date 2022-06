Artikel drucken Ausgabe 584 Schaubühne Der Ökodiktator Den Schwächsten beistehen Der Ökodiktator: Den Schwächsten beistehen Von Peter Unfried (Text) und Björn Dermann (Zeichnungen) | Datum: 08.06.2022

Der Ökodiktator steckt in der Bredouille. Was tun mit dem Strobele? Nicht mal die CDU will ihn mehr und der Boris hat auch keine Idee, der ruht lieber in seiner Partei. Und aufräumen könnt’ auch mal wieder einer in der Regierungs-WG.

