Franz.K in Reutlingen: Mit Preisen bedacht und vom Rotstift bedroht

Ein großer Stein könnte die Regional-Stadtbahn sein. Ohne Vorwarnung oder gar Absprache veröffentlichte Reutlingen im Frühjahr 2025 Pläne für eine Trasse, die direkt über den Echazhafen verläuft, die das Aus für die Open-Air-Spielstätte bedeutet hätte. "Dass diese Pläne veröffentlicht wurden, ohne dass wir zuvor von ihnen wussten, haben wir als einen Angriff empfunden. Wir waren geschockt. Wir sind auf die Barrikaden gegangen, wir haben eine Petition aufgestellt", sagt Claudia Heldt. Mittlerweile liegen alternative Pläne für die Stadtbahn vor. Eine mögliche Trasse, die zum Betriebshof der Bahn am Franz.K vorüber führen soll, wird jedoch das Gelände schneiden, das als Fluchtweg für den Echazhafen benötigt wird, eine andere mögliche Trasse das Franz.K von drei Seiten umschließen. Mitte Dezember entscheidet der Gemeinderat, wo die Trasse verlaufen soll.

Alle warten auf den städtischen Haushalt

Eine zweite große Sorge für der Franz.K-Macher:innen ist die Planungsunsicherheit. Das Kulturzentrum befindet sich in einem Stadtbezirk, in dem es nicht immer genügend Strom gibt. Pläne zum Bau einer Trafostation wurden von der Stadt nicht umgesetzt. Das führt zu kritischen Situationen vor allem im Echazhafen, denn dort wird Strom gebraucht für die Bands, ihre Sound- und Lichtanlagen, aber auch für die Gastronomie: "Wenn einer eine Lampe mehr anschaltet oder noch eine Fritteuse mitbringt, fliegt bei uns der Sicherungsschalter raus."