Triennale Kleinplastik Fellbach: Von Untergangsszenarien und Lösungen

Gegen die Zerstörung von Lebensräumen regt sich allenthalben Protest. Vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt hat die Fellbacher Ausstellung zahlreiche Modelle von Protestcamps übernommen: von Gorleben und der Startbahn West, Frankfurt, über Occupy Wall Street, New York, bis zum Tahrir-Platz in Kairo. An der Herstellung waren auch Studierende der Hochschule für Technik Stuttgart beteiligt. Der Karlsruher Künstler und Aktivist Rokas Wille hat für "Lützi bleibt!" wiederum das Protestcamp von Lützerath nachgebildet. In Manheim, am anderen Ende des Braunkohleabbaugebiets, sammelt derweil Silke Schatz in einem Langzeitprojekt alles, was noch zu retten ist: Wild- und Kulturpflanzen, Bauschutt und Obst, konserviert in Einmachgläsern, stellt sie unter dem Titel "Never Walk Alone" zu schönen, gleichwohl traurigen Installationen zusammen.