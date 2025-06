New York, Brüssel, Münsingen: Mit dem Damenrad zum Horizont

Hartmaier wuchs auf in Apfelstetten, nicht weit von Buttenhausen, in dem Gustav Mesmer seine letzten Jahre verbrachte. "Er lebte in einem offenen Heim und hatte dort eine Werkstatt, in der er Korbsachen herstellte, die in der Umgebung sehr beliebt waren", erzählt er. "Abends oder am Wochenende hat er dann seine Fluggeräte aufgebaut. Es gab einen Platz im Wald, an dem er eine Hütte hatte. Von dort aus kam er herunter mit seinen Flugapparaten."

In Buttenhausen, nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie, konnte Gustav Mesmer sich entfalten. Und er schien unermüdlich. Kein Ding, das ihm in die Hände kam, blieb unbearbeitet. Besaß er einen Aquarellkasten mit einer eingebauten Palette, musste er sich eine eigene bauen. Seine Fototasche bemalte er, seine Tabaksdose. Er baute eine Sprechmaschine, baute Musikinstrumente, denen rostige Drähte als Saiten dienen. Der kleine Mann vom Dorf, der gegen die Kirche gewettert hatte, schrieb Gedichte voller religiöser Inbrunst. Seine Flugapparate sind schwer, ausladend, überkomplex – die Malereien, die er schuf, in denen er seine Apparate durch den Himmel Oberschwabens ziehen lässt, sind zart und leicht, kindlich und schön. "In seinen Zeichnungen", sagt Stefan Hartmaier, "ist er geflogen."