Ausstellung "American Dreams": Auswanderer-Geschichten

Nicht nur deutsche Bäcker, auch Bierbrauer suchten und fanden in der Ferne ihr Glück. August Schell füllte ab 1860 Bier in Flaschen, was damals höchst ungewöhnlich war.

Bald rannten ihm die Leute den Laden ein wegen seiner schwäbischen Seelen, Brezeln, der Hefezöpfe und des Zwiebelkuchens. Wir hätten uns vermutlich gut verstanden, denn er wechselte die Wohnsitze so oft wie ich. Einer aus der Verwandtschaft mütterlicherseits, den heimatliche Behaustheit so schnell anödete wie mich. Wenn die Bäckerei auf Hochtouren lief, wenn er einem jungen Amerikaner die schwäbischen Rezepte verraten und ihn ausgebildet hatte, verkaufte er alles, was nicht in oder aufs Dach des riesigen gebrauchten Buick passte. Er machte sein weiteres Glück in der nächsten, in der übernächsten Kleinstadt. Einmal, erzählte mir Großmutter, kam er zu Besuch nach Ravensburg mit der silbernen Taschenuhr mit Springdeckel. Und im Krieg schickte er Pakete mit Zigaretten für meinen Vater, Baked Beans und Maxwell Coffee in Dosen.

Der Schwabe aus Ravensburg – mit der Norwegerin und den Kindern – lebte seinen Traum von Freiheit und Unabhängigkeit in Amerika: mit seinem Handwerk, das er liebte, und seinen Broten, die die Kundschaft liebte. Solche Familiengeschichten dürften bei manchen Besuchern der Ausstellung wach werden, denn es war eine ziemlich verrückte Menge an schwäbischen Auswanderern, die Wurzeln schlugen in Nordamerika.