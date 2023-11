Galerie AK2, Stuttgart: Unter der Brezel

Im März 2020 hieß es für die Galerie wie für alle anderen Kultureinrichtungen: Rien ne va plus, nichts geht mehr. Nichts? Nur weil die Galerie nicht mehr betreten werden durfte? Wer gedacht haben sollte, Körner, Stürzl und Mieth würden die Hände in den Schoß legen, sah sich getäuscht. Wichtiger, vielleicht wichtigster Bestandteil der Galerie ist das Schaufenster, einschließlich einer kleinen Terrasse – an einer Ecke, wo jede:r vorbeikommt, der oder die vom Wohngebiet um die Alexanderstraße zu Fuß in die Stadt will. Fotos und Videoaufnahmen von Ausstellungen der vergangenen Jahre, von innen an die matt abgehängten Scheiben projiziert, erreichten nun auch ein Laufpublikum. Und zwar rund um die Uhr, während sonst, da alles ehrenamtlich stattfindet, nur zu den Eröffnungen und auf Anfrage geöffnet ist.