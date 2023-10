Guerilla-Kunst und Workshop: Der Mut-Muskel

Wenn viele gemeinsam träumen

Damit es nicht nur beim Vortrag bleibt, fordern Johanna und Philippa anschließend die Teilnehmer:innen auf, Themen, die sie aufregen, auf Zettel zu schreiben. Was würden sie gern ändern? Nicht gerade den Klimawandel, es sollte irgendwie greifbar bleiben. Schließlich einigt sich die Gruppe auf den Vorschlag, den Charlottenplatz in Stuttgart in Charlottenkreuzung umzubenennen.

Dann kommt die "Ja-aber-Runde". Es geht darum, Einwände zu erheben: Stuttgart ändert sich nie. Wo soll der Verkehr hin? Die Polizei wird einschreiten. Doch dann folgt darauf die "Ja-und-Runde". Eine:r soll wieder den anderen überbieten. Think big! lautet die Devise. Warum nur die Straßenschilder ändern? Den Platz besetzen! Den Verkehr bereits an der Stadtgrenze umleiten. Eine Ausstellung soll zeigen, wie andere Städte das Problem lösen. Rockkonzerte finden auf der Kreuzung statt. So viele Menschen kommen, dass auch Gemeinderät:innen, an die zuvor eine Broschüre verteilt wurde, sich zeigen und umzudenken beginnen. Nur ein Traum? "You may say I'm a dreamer", sang einst John Lennon. "But I'm not the only one."



Die Ausstellung "The Guerrilla Art Action Group – Revisited" im Kunstverein Neuhausen, Rupert-Mayer-Straße 68 B, 73765 Neuhausen/Fildern, läuft bis 19. November. Geöffnet samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.