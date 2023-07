Baden-Württemberg besucht Burundi: Vesperbrettle in der Kaffee-Plantage

Die Szenerie hat etwas Operettenhaftes, von der Symbolik her Überladenes. In einem offenen Militärparadewagen fährt der Staatspräsident Evariste Ndayishimiye in das Stadion von Gitega ein und umrundet zwei Mal das Rasenfeld. Es ist der Tag der Feiern zum 61. Jahrestag der Unabhängigkeit Burundis von den Kolonialmächten. Der 55-Jährige läuft im Anschluss zu Fuß durch die Reihen des martialisch auftretenden burundischen Militärs.

Im Stadion von Gitega, das 2020 zur politischen Hauptstadt von Burundi wurde, spricht der Staatspräsident das Thema Korruption an, nennt deren Bekämpfung als wichtiges Ziel. Es ist in dem ostafrikanischen Kleinstaat, der seit fast vier Jahrzehnten partnerschaftliche Beziehungen zu Baden-Württemberg pflegt, eines der drängendsten Probleme. Ndayishimiye, der seit Juli 2020 formal im Amt ist, will sich um alle Bürger:innen kümmern und "wie ein Vater der Burunder regieren", sagt er. Dann zeichnet er beispielhaft einen Offizier aus, der den Skandal mit überhöhten Tankabrechnungen bei der burundischen Polizei aufdeckte.

Der Staatspräsident redet volksnah, gilt als einer der wenigen, die sich nicht selbst die Taschen vollstopfen. Der Ex-General beschwört die Einigkeit des Landes: Es gebe keine Hutus, keine Tutsis – das Land sei für alle Burunder da. Der ostafrikanische Staat litt lange Zeit unter ähnlichen ethnischen Konflikten wie das Nachbarland Ruanda.