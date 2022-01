"Uffbasse!" in Mannheim: Geschlossen gegen Geschwurbel

Zusammen mit zwei weiteren grünen StadträtInnen, Angela Wendt und Chris Rihm, hat Fontagnier vor Weihnachten die Menschenkette initiiert. Die Aktion tauften sie "Uffbasse!", schönstes Mannheimerisch für "aufpassen". Am 13. Dezember eskalierte in der Mannheimer Innenstadt der Protest der spazierenden GegnerInnen der Corona-Maßnahmen, es kam zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. "Da haben wir uns gedacht, dass wir nicht länger zuschauen wollen", sagt Fontagnier. "Also haben wir uns noch vor Weihnachten zusammengesetzt und überlegt, was wir den unangemeldeten und gewaltsamen Montagsspaziergängen entgegensetzen können." Um zu vermeiden, dass Menschen bei einer Kundgebung eng beieinander stehen müssen, etwa auf einem Platz, entstand die Idee der Menschenkette. "Außerdem wussten wir, dass die Querdenker zum Mannheimer Rathaus spazieren wollten", fügt Gerhard Fontagnier hinzu. "Deshalb haben wir unsere Menschenkette dort platziert."

An diesem Montag sind rund 600 Menschen gekommen, um sich an der Aktion zu beteiligen: Privatpersonen, Initiativen, politische Gruppen, studentische Vereine. Teilweise aus dem Umland angereist, um sich mit den MannheimerInnen zu solidarisieren. "Wir haben über die sozialen Medien von der Aktion Wind bekommen und haben uns gedacht, dass das besonders gut zu unseren Inhalten passt", sagt eine 23-jährige Vertreterin des Arbeitskreises Politik von der Hochschule Ludwigshafen. "Wir als Studis haben durch die Pandemie sehr gelitten und den Rechtsruck in der Querdenken-Bewegung mit sehr viel Besorgnis beobachtet." Dagegen müsse ein Zeichen gesetzt werden. Aus Angst vor persönlichen Drohbriefen und rechter Gewalt möchten die Studierenden des Arbeitskreises ihre Namen nicht nennen.