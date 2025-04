Migration und Populismus: Den Rechtsstaat schützen

Es geht – wieder einmal – um absichtliche oder fahrlässige Stimmungsmache. Im vergangenen Jahr sind in der Bundesrepublik 237.300 Asylanträge Anträge verzeichnet worden, bei 84,7 Millionen Einwohner:innen. Werden die Zahlen umgelegt in eine viel aussagekräftigere Pro-Kopf-Statistik, kommt Deutschland gerade mal auf Platz acht. Hinter Zypern, Spanien oder der Schweiz. Im Jahr davor war es auf Platz fünf, unter anderem hinter Österreich oder Estland. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat sich aber hierzulande die Behauptung von der überdurchschnittlich gepeinigten Bundesrepublik festgesetzt.

Knaus versucht gegenzuhalten und will ein Bewusstsein dafür wecken, dass das Land es spätestens seit Angela Merkels "Wir schaffen das" mit einer Mischung aus Desinteresse, Fehlinterpretationen und oft genug schlichter Ignoranz durch Politiker:innen zu tun hat. Noch einmal Österreich: Dort hätten seit 2017 konservative Innenminister die Verantwortung getragen, die in den Wahlkämpfen und danach im politischen Alltag auch harte Migrationsansagen gemacht hätten. Doch tatsächlich sei in dieser Zeit der Rechtsstaat aufrecht erhalten, mehr Menschen aufgenommen und auch mehr Schutz vergeben worden als in Deutschland. Die Herausforderung bestehe darin, Kontrolle zu erhalten oder wieder herzustellen, "ohne Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit zu opfern". Zum Beispiel durch Vereinbarungen mit Drittstaaten, die europäischen Standards entsprächen.

Klarer Kopf und klare Werte

Nicht nur richtig gedeutete Zahlen können die Sinne schärfen, sondern ebenso der Blick in eigene Parteiprogramme. In ihrem an Spitze und Basis hoch gelobten neuen Grundsatzprogramm schlägt die CDU gerade keine polarisierende Tonlage an, etwa wenn es heißt, es komme "nicht darauf an, woher jemand kommt, sondern darauf, was er mit uns gemeinsam erreichen will". Oder wenn ein Islam, "der unsere Werte nicht mitträgt" als nicht zu Deutschland gehörend beschrieben wird, zugleich aber Muslime anerkannt werden als Teil der religiösen Vielfalt. Es wird dafür geworben, Asylanträge in Drittstaaten stellen zu können. Zugleich lesen sich die Passagen zu Grenzkontrollen deutlich realistischer als das Wahlkampf-Stakkato von Aufnahmestopp und Grenzkontrollen. Im Programm heißt es vielmehr zurückhaltend, Kontrollen an den Binnengrenzen müssten "möglich bleiben" und "prinzipiell mit der Zurückweisung von Personen verbunden werden".

Knaus nimmt sich im Europaausschuss – ebenfalls ohne Namensnennung, aber es weiß ohnehin jede:r, wer gemeint ist – sogar den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zur Brust, wegen des Eindrucks, den dieser in Sachen Grenzschließungen erweckt hat. Abgesehen davon, dass derartige Schließungen nicht mit EU-Recht konform gehen und "für Deutschland eine Katastrophe wären", sei es nicht sinnvoll, "in Kufstein gut ausgebildete Bundespolizisten auf einem Acker sitzend eine Straße beobachten zu lassen, wenn Leute nur wenig weiter ungehindert die grüne Grenze passieren können".

Noch eine Falle, die sich die Union selbst gestellt hat, da konnten Expert:innen wie der Salzburger sich auf höchster Ebene den Mund noch so fusselig reden: Die Einreisezahlen gehen – auch durch Verschärfungen der Ampelregierung – bereits jetzt und ganz ohne die unerfüllbaren 180-Grad-Asylwende-Forderungen der Christdemokrat:innen zurück. Laut Landesjustizministerium kamen, wie es amtlich so schön heißt, "mit Verbleib in Baden-Württemberg" 2023 knapp 36.400 Asylbewerber:innen ins Land, 2024 waren es 22.100. Und schon seit September 2024 weist die Statistik nur Rückgänge aus, allein für den März 2025 um 1.800 Anträge im Vergleich zum März 2023.

"Erforderlich sind ein klarer Kopf, klare Werte und klare Visionen", sagt Knaus zum Abschied einen seiner Standardsätze. Dazu muss die Bereitschaft kommen, auf Stimmungsmache zu verzichten und sachlich zu diskutieren. Spätestens die nächste Plenardebatte zur Migrationspolitik im Land wird zeigen, wie es darum bestellt ist.