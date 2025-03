Chris Grodotzki, "Kein Land in Sicht": 40.000 leben weiter

Vor zehn Jahren startete Sea-Watch Rettungsmissionen für Geflüchtete im Mittelmeer. Der Fotograf und Journalist Chris Grodotzki begleitete das Projekt von Anbeginn zu Land und zu See. Zum Jubiläum veröffentlicht er ein Buch, das bislang unbekannte Einblicke bietet.

Etwas Außergewöhnliches muss passiert sein, wenn sich die Springer-Presse für Menschlichkeit begeistert. "Das war nicht peinlich, sondern stark", bilanzierte die "Welt", nachdem eine Sendung der ARD-Talkshow "Günter Jauch" eine überraschende Wende genommen hatte: Im April 2015 – gerade waren bei einem Unglück im Mittelmeer mindestens 844 Menschen ertrunken – fragt Moderator Jauch: "Das Flüchtlingsdrama: Was ist unsere Pflicht?" Eingangs verläuft die Diskussion erwartbar. Der Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will Schleusern entschlossen das Handwerk legen; Roger Köppel, Chefredakteur der rechtspopulistischen Schweizer "Weltwoche", verortet die Schuld für die Todesfälle bei "politischen Eliten", die illegale Migration nicht unterbänden. Den Kontrapunkt verkörpert Heribert Prantl. Er prangert um diese Zeit in seinen Kolumnen für die "Süddeutsche Zeitung" an, Europa schütze sich "vor Flüchtlingen mit toten Flüchtlingen". Das Urteil des Juristen: "Diese Union tötet; sie tötet durch Unterlassung, durch unterlassene Hilfeleistung."

Die Gäste auf dem Podium beharken sich also mit bekannten Standpunkten, "Jauch ließ die Streithähne weitgehend machen, so geht Debatte in Deutschland", rezensiert der "Spiegel". Aus den gewohnten Bahnen gerät der TV-Abend erst, als zum Ende der Sendung hin Spezialgast Harald Höppner eingeführt wird: als Mann, der ein Schiff – die Sea-Watch – gekauft hat und losfahren will, um Menschen in Seenot zu retten. Jauch fragt süffisant, ob das uralte Fischerboot denn überhaupt seetauglich sei. Doch der Gast geht darauf nicht ein, fordert stattdessen eine Schweigeminute und setzt sie gegen Widerworte des Moderators durch: "Deutschland sollte eine Minute Zeit haben, um dieser Menschen zu gedenken. Jetzt. Bitte." Das macht so viel Eindruck, dass sogar Köppel die Klappe hält.

Neu für die Öffentlichkeit ist, was anschließend hinter der Bühne geschieht: So habe Jauch nach der Sendung gegenüber Höppner beklagt: "Sehr schade, dass Sie die kostbare Sendezeit nicht genutzt haben, um Ihr tolles Projekt vorzustellen." Höppners Antwort: "Aber Herr Jauch, das machen doch morgen alle anderen Medien." Nachzulesen sind die Szenen in "Kein Land in Sicht", ein Buch, das der Fotograf und Journalist Chris Grodotzki zum zehnjährigen Jubiläum des Projekts Sea-Watch verfasst hat. Tatsächlich sollten die überwiegend sehr wohlwollenden Presseberichte nach der Jauch-Sendung den Bekanntheitsgrad des damals noch jungen Projekts schlagartig steigern. Zum Zeitpunkt der Sendung hatte die Sea-Watch keinen einzigen Rettungseinsatz durchgeführt, sie schipperte nahe Helgoland durch die Nordsee, mit einer hochnervösen Besatzung: "Das Signal erreicht sie nur mit mehreren Minuten Verzögerung", beschreibt Grodotzki. "Als Jauch bei ihnen gerade erst zu Harald geht, trudeln die ersten SMS von Journalist:innen ein, mit Bitten um Kommentare zur Schweigeminute. Noch ist unentschieden, in welche Richtung sich die Berichterstattung drehen wird."

Als Sahra ins Schlauchboot stieg

Anfangs sieht es nicht gut aus. "Der erste Kommentar war vom Focus", erinnert sich Sea-Watch-Mitgründer Ruben Neugebauer im Buch: "Das weiß ich noch, weil mir das Herz in die Hose gerutscht ist auf dem Schiff. Da war der Tenor eher: 'peinliche Schweigeminute'. Das haben sie hinterher gelöscht und ersetzt durch einen anderen Kommentar, der nicht so negativ war." Was vielleicht auch an der guten Vorbereitung lang: "Denn die ebenfalls schnell erschienenen Artikel eingeweihter Journalist:innen", schreibt Grodotzki, "und die vielen positiven Kommentare in den sozialen Medien rissen das Ruder noch rum."