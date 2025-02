Bundestagswahl und Brandmauer: Merz mobilisiert

Merz‘ Vorstoß, mit der AfD abzustimmen, kritisierten auch einige aus den eigenen Reihen. Ex-Kanzlerin Angela Merkel meldete sich zu Wort und veröffentlichte auf ihrer Webseite eine Stellungnahme, in der sie den Parteichef und Kanzlerkandidaten kritisiert und ihm die "staatspolitische Verantwortung" absprach. Der Publizist Michel Friedman entschied sich, aus der CDU auszutreten. Den Antrag mit Stimmen der AfD durchzubringen, sei ein unverzeihlicher Tabubruch. "Diese CDU kann nicht mehr meine sein."

Patrick Heinemann, CDU-Mitglied und Rechtsanwalt aus Freiburg, der auch für den "Verfassungsblog" schreibt, verkündete auf Twitter/X: "Friedrich Merz hat dieses Land und diese CDU ohne Not innerhalb von einer Woche an den Rand des politischen Zusammenbruchs geführt – und ist gescheitert. Er muss dafür die Verantwortung übernehmen." In einer anderen Kurznachricht schreibt er: "Als Mitglied der CDU wähle ich bei der Bundestagswahl 2025 eine Partei, bei der ausgeschlossen ist, dass sie mit Rechtsextremen und völkischen Nationalisten in irgendeiner Form zusammenwirkt. Ist doch klar, oder?"

"Shame on you, CDU"

Das Vorgehen der CDU im Parlament ist eine Zäsur. Die Brandmauer sehen viele in Gefahr, am Bröckeln oder bereits eingerissen. Deutschlandweit gingen vergangene Woche Zigtausende auf die Straße. In Berlin sollen es laut Polizei 160.000 gewesen sein, die Veranstalter sprechen von einer Viertelmillion. Einer der Redner dort war Theaterregisseur Volker Lösch, der das Geschehene als "Vorspiel einer Regierungskoalition von CDU/CSU und AfD" bezeichnet und scharfe Worte an die Konservativen richtet: "Die rassistischen Anträge und Gesetzesvorlagen der Union sind nicht mehr von denen der AfD zu unterscheiden. Shame on you, CDU!"

Mancherorts wurde vor CDU-Büros demonstriert. In Hannover kletterten Aktivist:innen sogar auf den Balkon des Kreisverbandes und hängten Banner über dessen Brüstung, "Friedrich von Hindenburg" war auf einem zu lesen. Andere drangen in ein CDU-Büro im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein. Andernorts wurden Geschäftsstellen und Parteizentralen mit Farbe beworfen. In Oldenburg übersprühte jemand das "C" und "D" im Parteinamen – "unchristlich & menschenfeindlich" verkündet ein Zettel an dessen Stelle.